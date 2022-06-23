اليوم السابع
Ads
الخميس، 23 يونيو 2022 03:20 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

مكافأة 4 آلاف جنيه لمديريتى قنا والوادى الجديد بعد ارتفاع مبيعات صكوك الأضاحى

الخميس، 23 يونيو 2022 02:38 م
مكافأة 4 آلاف جنيه لمديريتى قنا والوادى الجديد بعد ارتفاع مبيعات صكوك الأضاحى وزارة الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها 3000 جنيه لكل من مديرى مديريتى أوقاف قنا والوادى الجديد، و1000 جنيه لكل من مديرى الدعوة بالمديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة. 
 
وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المكافأة تأتى بعدما حققت كل من مديرية أوقاف قنا والوادي الجديد إجمالى مبيعات صكوك أضاحى لهذا العام تجاوزت حتى الآن مبيعات العام الماضي، لافتة إلى أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم. 
 
وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس تحقيق مشروع صكوك الأضاحى 52 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالى مبيعات أكثر من (21500) صك، بزيادة 12 مليون جنيه عن آخر تحديث تم إعلانه منذ 4 أيام، بما يؤكد ثقة أهل الفضل في مشروع صكوك أضاحى الأوقاف. 
 
وأوضحت الوزارة أنها وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.

صكوك الأضاحى

صك الأضحية

الأوقاف

اخبار الأوقاف

اخبار مصر

اوقاف قنا

اوقاف الوادى الجديد



الموضوعات المتعلقة

حملة للأورمان ودار الإفتاء لتوضيح الموقف الشرعى من شراء صك الأضحية بالتقسيط

الإثنين، 13 يونيو 2022 02:39 م

"أوقاف الأقصر" تعلن بيع 219 صك أضحية بقيمة 438 ألف جنيه فى 11 إدارة

الإثنين، 26 يوليه 2021 07:00 ص

أوقاف البحيرة: بيع 2300 صك لأضاحى العيد لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

السبت، 24 يوليه 2021 08:00 ص

أوقاف الوادى الجديد: جمع 175 صك للأضحية بتكلفة 350 ألف جنيه

الخميس، 22 يوليه 2021 12:55 م

"أوقاف البحيرة": بيع 2255 صك أضحية العيد لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية

الخميس، 22 يوليه 2021 08:00 ص

"أوقاف الأقصر": بيع 215 صك أضحية بقيمة 430 ألف جنيه فى 11 إدارة

الخميس، 22 يوليه 2021 12:40 ص

أوقاف الأقصر: نجحنا فى بيع 200 صك أضحية بقيمة 400 ألف جنيه

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 09:00 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة