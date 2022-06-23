مكافأة 4 آلاف جنيه لمديريتى قنا والوادى الجديد بعد ارتفاع مبيعات صكوك الأضاحى

كتب على عبد الرحمن

قرر الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها 3000 جنيه لكل من مديرى مديريتى أوقاف قنا والوادى الجديد، و1000 جنيه لكل من مديرى الدعوة بالمديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، إن المكافأة تأتى بعدما حققت كل من مديرية أوقاف قنا والوادي الجديد إجمالى مبيعات صكوك أضاحى لهذا العام تجاوزت حتى الآن مبيعات العام الماضي، لافتة إلى أن المكافأة لا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أمس تحقيق مشروع صكوك الأضاحى 52 مليون جنيه حتى تاريخه، بإجمالى مبيعات أكثر من (21500) صك، بزيادة 12 مليون جنيه عن آخر تحديث تم إعلانه منذ 4 أيام، بما يؤكد ثقة أهل الفضل في مشروع صكوك أضاحى الأوقاف.