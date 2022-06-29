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الأردن.. 5 فيتناميين بين ضحايا حادثة تسرب الغاز فى العقبة

الأربعاء، 29 يونيو 2022 07:03 م
الأردن.. 5 فيتناميين بين ضحايا حادثة تسرب الغاز فى العقبة أيمن الصفدى
كتب محمد جمال

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أعلنت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الأربعاء أن خمسة فيتناميين لقوا مصرعهم وأصيب سبعة آخرون، فى حادثة تسرب الغاز السام فى ميناء العقبة التى أوقعت 13 ضحية الاثنين.

وقال البيان، أن وزير الخارجية أيمن الصفدى أجرى الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع نظيره الفيتنامي بوي تان سون، "قدم خلاله تعازى الأردن لذوى خمسة مواطنين فيتناميين، قضوا في حادثة تسرب الغاز السام في مدينة العقبة الاثنين، وللشعب الفيتنامي وحكومته".

وأضاف البيان أن "الصفدى طمّأن سون، على حالة سبعة مواطنين فيتناميين أصيبوا في الحادث، ويتلقون العلاج في المستشفيات".

وأبلغ الصفدى نظيره الفيتنامي أن "الحكومة أطلقت تحقيقاً رسمياً بالحادثة".

 


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