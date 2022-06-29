استعد لفرحة العيد.. دليلك علشان تتفسح من غير ما تتكلف كتير فى الإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

مدينة فايد السياحية بالإسماعيلية أصبحت قبلة المصيفين وخاصة بالمحافظات المجاورة للإسماعيلية، وذلك لقضاء يوم واحد حتى أصبحت مدينة فايد يطلق عليها سياحة اليوم الواحد .

وتشهد مصايف ونوادى وقرى مدينة فايد إقبالا كثيفا خلال الأيام الماضية والقادمة نظرا لهروب المواطنين من درجات الحرارة المرتفعة وبعد انتهاء الامتحانات فى كافة المراحل التعليمية، والاحتفال بعيد الأضحى المبارك.

وقالت سامية السيد حسن مدير إدارة السياحة بمركز ومدينة فايد، إن فايد تتميز عن باقى مصايف مصر بالهدوء وقربها من العديد من المحافظات وتستقبل المدينة الآلاف من المصيفين وخاصة رحلات اليوم الواحد، كما تشتهر فايد وتتميز بوجود العديد من القرى السياحية والشواطئ الخاصة والشواطئ العامة والنوادى والفنادق الشهيرة فمصايف هذه المدينة تلبى كل فئات الشعب.

وتابعت: يستطيع زائر فايد أن يقضى يوما جميلا على أحد شواطئها وبأقل الأسعار حيث تتراوح تذاكر دخول الشواطئ من 10 إلى 20 جنيها فى اليوم الواحد، بالإضافة إلى وجود شاليهات فى متناول جميع الفئات تبدأ من 200 جنيه حتى 300 جنيه للمميز، وهناك قرى سياحية بأسعار مختلفة وبها فنادق على مختلف المستويات، ويفضل ايضا سكان مدينة الإسماعيلية وضواحيها الذهاب إلى شواطئ مدينة فايد عن شواطئ الإسماعيلية ويوجد فى مدينة فايد مناطق مشهورة بالمصايف ومنها فنارة وأبو سلطان وفايد المدينة الأم.

ومن أهم شواطئ مدينة فايد التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد شاطئ وشاليهات نادى فايد الجديد ونادى وشاطىء الزهور الذى يقصده الآلاف من المواطنين بصفة منتظمة طوال أيام السنة، ويتمتع نادى فايد الجديد بشاطئه الرملى المفضل لجميع المصيفين بالإضافة إلى وجود عدد كبير من الشاليهات أسعار استئجارها فى متناول الجميع ويوجد بها عشرات البرجولات لحماية المصيفين من لهيب الشمس.

ويقول رمضان محمود سالم مدير نادى وشاطئ فايد الجديد التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد بان النادى يتكون من عدد كبير من الشاليهات التى تناسب المواطن البسيط وإيجار الشاليهات يعتبر أرخص الإيجارات مقارنة بالقرى السياحية.

وأشار مدير النادى إلى أن جميع الشاليهات محجوزة حتى آخر الصيف ولأن لأغلب المصيفين فى هذا الشاطئ مصيفين دائمين معنا كل عام، مؤكدا أن هناك مصيفين معنا منذ ما يقرب من 10 سنوات يحجزون بصفة منتظمة سنويا نظرا لما يلاقيه المصيف من خدمات ونظافة للشاليهات والشاطئ.

وقال وائل عبد الغفار مسؤول نادى شواطئ الزهور التابع لمركز ومدينة فايد إن النادى يتميز بقربه من الموقف وكذلك السوق وحلقة السمك التى يتجمع فيها الصيادين وان اسعر الإقامة فى متناول الجميع وتيسيرا على اهالى فايد فإن الدخول مجانا بعد الساعة 3مساءا لكل اهالى فايد كما يتمتع الشاطىء بوجود منقذين فيه للمصيفين.



الاطفال-فى-شاطئ-فايد



الاطفال-يستمتعون-بالشاطئ



الشاطئ



رسم-الدخول-للشاطئ



رمضان-احمد-على-غطاس-بالشاطئ



رمضان-محمود-مدير-شاطئ-فايد-الجديد



سامية-السيد-حسن-مدير-السياحة-بمركز-فايد



شاطئ-فايد