بِدء تنفيذ المرحلة الأُولى لإنشاء كباري المُشاة على "ترعة السويس" بالإسماعيلية

الإسماعيلية- صبرى غانم

أكد المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، أنَّ كوبري مُشاة مدرسة فهمي شرارة، هو أحد الكباري التي تقوم مديرية الطرق و النقل بتنفيذها بنطاق مركز و مدينة فايد، ضمن المرحلة الأولى من خطة إحلال كباري المُشاة بدلًا من الصالات المتهالكة على ترعة السويس، و البالغ عددها 8 كباري.

واضاف مدير عام مديرية الطرق والنقل بانه يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بسرعة إنشاء كباري مُشاة على ترعة السويس، بدلًا من الصالات المتهالكة التي يستخدمها المواطنين؛ للعبور بين ضفَّتي الترعة؛ و ذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم.

وأضاف ان مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، بدأت في تنفيذ كوبري مُشاة مدرسة فهمي شرارة، بعزبة الصعايدة التابعة لمركز و مدينة فايد، على ترعة السويس؛ و ذلك للحفاظ على أرواح المواطنين و ممتلكاتهم، من خطر استخدام الصالات.

يُذكر أن خطة محافظة الإسماعيلية لإحلال كباري المُشاة بدلًا من الصالات على الترع في مرحلتها الأُولي، تشمل إنشاء 13كوبري مشاة، منها 8كباري على ترعة السويس تنفذها مديرية الطرق و النقل بالإسماعيلية، و 5كباري على ترعة المنايف، تنفذها مديرية الري و الموارد المائية بالإسماعيلية لصالحِ محافظة الإسماعيلية.