استطلاع: الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان يحظى بأعلى نسبة تأييد

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أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة الأنباء اليابانية كيودو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم لا يزال في الصدارة بأعلى معدل دعم وذلك قبل انتخابات مجلس المستشارين المزمع إجراؤها في 10 يوليو القادم.

وقال -خلال الاستطلاع الذي جرى عبر الهاتف على مستوى البلاد في الفترة من الأحد إلى الثلاثاء- إن 28.3 % من المستطلع آراؤهم إنهم سيصوتون لصالح الحزب الديمقراطي الليبرالي بقيادة رئيس الوزراء فوميو كيشيدا عند الإدلاء بأصواتهم في ظل التمثيل النسبي، وهو ما يمثل زيادة بنقطة واحدة مقارنة بالاستطلاع السابق الذي أجري في الفترة من 18 إلى 19 يونيو، موضحا أن 79.8 % إن حكومة كيشيدا لم تتخذ تدابير مناسبة للحد من ارتفاع تكاليف المعيشة ، بينما رأى 15.3 % إن الإجراءات كانت كافية.

وأظهرالاستطلاع أن 36.3 % قالوا إن ميزانية الدفاع يتعين أن تبقى عند المستوى الحالى بزيادة 4.8 نقطة مقارنة بالاستطلاع السابق، مشيرا إلى انخفاض مؤيدو زيادة ميزانية الدفاع بنسبة تصل إلى 2 % من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بواقع 3.1 نقطة ليصل إلى 34.1%.