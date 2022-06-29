إعفاء أصحاب البطاقات من فرق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد الزائدة

كتب مدحت وهبة

أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية قراراَ وزاريًا يقضي بإعفاء أصحاب البطاقات ‏التموينية من فروق الأسعار لمن يتقدم من تلقاء نفسه بخصم الأفراد ‏الزائدة على بطاقة الدعم، وأن مدة ‏السماح بخصم الأفراد الزائدة من بطاقة الدعم وإعفاء أصحاب ‏البطاقات التموينية من فروق الأسعار هي شهرين.

وقال أحمد كمال، معاون الوزير المتحدث الرسمي، إن عدد البطاقات التموينية تصل إلى 23 مليون بطاقة ‏يستفيد منها 64 مليون مواطن منها خبز وسلع تموينية، وما يقارب ‏الــ 71 مليون مواطن مستفيدون من الخبز، وأن قيمة ‏دعم الدولة للخبز وصلت إلى الـــ 5.5 مليار جنيها شهريًا بعد ارتفاع ‏أسعار القمح عالميًا وارتفاع أسعار تكلفة الإنتاج، كما أن قيمة ‏دعم السلع التموينية وصلت إلى الــ 3 مليارات جنيها شهريًا بعد ارتفاع ‏اسعار السلع والزيوت عالميًا.