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إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى

الأربعاء، 29 يونيو 2022 01:25 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين على طريق الإسكندرية الصحراوى حادث تصادم - أرشيفية
كتب: عبد الرحمن سيد

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أصيب 3 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكى أعلى طريق الإسكندرية الصحراوى، وتم نقل المصابين إلى المستشفي القريبة من موقع الحادث لتلقى العلاج اللازم، وتم رفع حطام الحادث بواسطة الأوناش من أعلى الطريق وتسيير حركة السيارات.
 
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، بلاغا من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالاوناش لرفع آثار الحادث لتسيير حركة السيارات.
 
 
وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى، مما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما تمكن رجال المرور من رفع حطام الحادث بالكامل من أعلي الطريق.
 
 

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