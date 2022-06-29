اليوم السابع
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الأربعاء، 29 يونيو 2022 04:33 م
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إصابة 3 أشخاص فى حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز على سيارة نقل بالشرقية

الأربعاء، 29 يونيو 2022 03:17 م
إصابة 3 أشخاص فى حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز على سيارة نقل بالشرقية انفجار اسطوانة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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شهدت قرية الصالحية القديمة بالشرقية، حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز محملة على سيارة نصف نقل، ما تسبب فى إصابة 3 مواطنين بإصابات متعددة دون وقوع خسائر في الأرواح.
 
تلقى اللواء محمد والى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مستشفى الصالحية الجديدة، بوصول 3 مواطنين مصابين بحروق وجروح متعددة، وأنه جاري إسعافهم.
  
وتوصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤؤف مدير المباحث الجنائية، إلى أن المصابين الثلاثة كانوا يستقلون سيارة نصف نقل محملة بأسطو انات البوتاجاز لبيعها بقرية الصالحية القديمة، وأثناء ذلك انفجرت الأسطوانات بسبب ارتفاع حرارة الجو محدثة ما بهم من إصابات، وأنه لا توجد شبهة جنائية في إصابتهم.
 
تم إخطار النيابة التى تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الأسطوانات وتحديد سبب الانفجار وتكثيف التحريات حول الواقعة.

 


الشرقية

الصالحية القديمة

انفجار اسطوانات غاز



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