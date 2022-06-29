إصابة 13 شخصاً في حادث إنقلاب سيارة بطريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي

الفيوم رباب الجالي

أصيب 13 مواطن في حادث إنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي، وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كان اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم تلقى اخطارا بإنقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة أسيوط الغربي وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف الي مكان الحادث.

وتبين إصابة 13 وهم عطية احمد عبد العزيز 35 سنة وإسلام سامح حسن 25 سنة وعلى حسن عنتر 16 سنة ومحمود علي محمد 37 سنة وشعبان قدري عبد الحليم 38 سنة ووليد احمد همام 40 سنة وناصر محمد عبد السلام 56 سنة وحماده احمد عبد الحميد 53 سنة وعبد الله احمد عبد الحميد 25 سنة وعطيات علي موسى 50 سنة ومحمد جمال سيد 33سنة محمد احمد عبد العزيز 35 سنة ورضوي عصام حامد 20 سنة وتم نقل المصابين لمستشفي الفيوم العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.