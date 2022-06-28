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العثور على جثمان الطالب يوسف بعد شهرين من غرقه فى مياه النيل ببنى سويف

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 03:56 م
العثور على جثمان الطالب يوسف بعد شهرين من غرقه فى مياه النيل ببنى سويف جثة -ارشيفية
بنى سويف هانى فتحى

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عثر أهالي قرية جزيرة المساعدة التابعة لمركز الواسطي شمال محافظة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، علي جثة الطالب يوسف مسعد، والذي لقي مصرعه غرقاً خلال استحمامه في مياه نهر النيل أمام معدية كفر الجزيرة بمركز ناصر، منذ قرابة أكثر من شهرين من الآن.
 

تلقي اللواء طارق مشهور مدير أمن بني سويف مساعد وزير الداخلية إخطارًا من مأمور مركز شرطة الواسطى، يفيد بعثور الأهالي علي جثة غريق في حالة تحلل طافية بمياه نهر النيل امام قرية جزيرة المساعدة، ويشتبه أنها للطفل يوسف مسعد ابن قرية أشمنت بمركز ناصر.



تم نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى الواسطي المركزي، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث وتقرير الطبيب الشرعي.
 


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