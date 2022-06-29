إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة على طريق "قفط - القصير"

قنا - صابر سعيد

أصيب شخصان، اليوم الأربعاء، فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "فقط_ القصير" عند الكيلو 70 بمحافظة قنا، وتم نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة شخصين فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق "فقط_ القصير" عند الكيلو 70 ، وأسفر الحادث عن إصابة مجاهد حسانى سعيد، 33 عاما، سحجات وكدمات، عبد العزيز عبد الله أحمد، 20 عاما، سحجات وكدمات.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى قنا الجامعى.