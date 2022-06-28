إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

قنا صابر سعيد

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.



تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بقنا، وأسفر الحادث عن إصابة داليا عاصم توفيق، 20عاما، بآلام بالكتف الأيسر، ملك عاصم توفيق، 16 عاما، بآلام بالظهر، أحمد سعودى صلاح، 6 أعوام، بكدمة، سناء أحمد مصطفى، 47 عاما، بآلام بالرقبة.



وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.