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إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:13 ص
إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا حادث - أرشيفية
قنا صابر سعيد

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أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بقنا، وأسفر الحادث عن إصابة داليا عاصم توفيق، 20عاما، بآلام بالكتف الأيسر، ملك عاصم توفيق، 16 عاما، بآلام بالظهر، أحمد سعودى صلاح، 6 أعوام، بكدمة، سناء أحمد مصطفى، 47 عاما، بآلام بالرقبة.

وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.


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