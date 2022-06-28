إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى بقنا

أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد إصابة 4 أشخاص فى انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الصحراوى بقنا، وأسفر الحادث عن إصابة داليا عاصم توفيق، 20عاما، بآلام بالكتف الأيسر، ملك عاصم توفيق، 16 عاما، بآلام بالظهر، أحمد سعودى صلاح، 6 أعوام، بكدمة، سناء أحمد مصطفى، 47 عاما، بآلام بالرقبة.
وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج.
حادث - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، فى حادث انقلاب سيارة ملاكى على الصحراوى الغربى شمال محافظة قنا، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج.
الموضوعات المتعلقة
أمن قنا يكثف جهوده لضبط مجهولين استولوا على بعض محتويات وحدة صحيةالثلاثاء، 17 مايو 2022 11:41 م
قتله ثأرا لزوجته.. أمن قنا يضبط المتهم بقتل شاب رميا بالرصاص (فيديو)الخميس، 05 مايو 2022 11:53 م
مقتل عنصر جنائى وإصابة آخر عقب تبادل إطلاق النيران مع أمن قناالخميس، 14 أبريل 2022 08:34 م
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة