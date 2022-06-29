أخبار الاقتصاد اليوم الأربعاء 29 يونيو.. الذهب دون الـ1000 جنيه للجرام

كتب - إسلام سعيد

نشر اليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة لعل أبرزها تسجيل الذهب تراجع دون مستويات ألف جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر، وفيما يلي استعراض أبرز الأخبار الاقتصادية التي تم نشرها على مدار اليوم.

مصلحة الضرائب تعلن استمرار العمل يومي 1 و 2 يوليو 2022

تعلن مصلحة الضرائب المصرية عن استمرار العمل بكل من مركز كبار الممولين، و مركز متوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة، وذلك أيام الجمعة والسبت الموافقين 1 و2 / 7 / 2022.

وقالت في بيان: "سيتم العمل للأيام المذكورة وفق مواعيد العمل الرسمية، لتلقى كافة الاستفسارات وتقديم الدعم الفنى للممولين مما ييسر لهم تقديم إقراراتهم السنوية، وسداد الضريبة المستحقة عليهم، وكذلك مساعدتهم فى غلق المطالبات الخاصة بهم".

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