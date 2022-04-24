اهتمى بجمالك.. اعرفى فوائد اللوز للبشرة

نهير عبد النبى

تسعى الفتيات دائما عن الطرق والوصفات الطبيعية التى تعمل على تعزيز صحة ونضارة البشرة وتفتيحها وحمايتها من التجاعيد والخطوط البيضاء، وحسب ما ذكره موقع healthline فإن زيت اللوز من أفضل الزيوت التى ينصح بوضعها على البشرة .

ما هي العناصر الغذائية التي يحتوي عليها زيت اللوز؟



هناك نوعان من زيت اللوز: حلو ومر. زيت اللوز الحلو هو النوع الأنسب لبشرتك. يحتوي على العناصر الغذائية التالية:

-فيتامين أ: الريتينول الموجود في فيتامين أ لديه القدرة على تحفيز إنتاج خلايا الجلد الجديدة وتنعيم الخطوط الدقيقة.

-فيتامين (هـ): يحتوي هذا المغذي على خصائص مضادة للأكسدة قد تساعد في منع تلف الخلايا و تقليل أضرار الأشعة فوق البنفسجية .

-أحماض أوميغا 3 الدهنية: قد تساعد هذه العناصر الغذائية في منع الشيخوخة المبكرة والحماية من أضرار أشعة الشمس.

-الزنك وهو عنصر غذائي أساسي لعلاج حب الشباب أو ندوب الوجه الأخرى ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أن الزنك يكون أكثر فعالية لهذا الغرض عند تناوله عن طريق الفم.

ما هي فوائد استخدام زيت اللوز على وجهك؟



-يقلل الانتفاخ والهالات تحت العين، لأن زيت اللوزمضاد التهاب ويساعد في تخفيف تورم الجلد.

-يحسن لون البشرة، زيت اللوز لديه القدرة على تحسين لون البشرة.

-يعالج البشرة الجافة استخدم زيت اللوز لعدة قرون لعلاج أمراض الجلد الجافة ، بما في ذلك الأكزيما والصدفية .

- يقلل من ظهور حب الشباب وتحسن تجدد الخلايا.

-يقلل من ظهور الندبات على البشرة.

-يقلل من ظهور علامات التمدد.