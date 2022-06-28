وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تؤكد تخلف روسيا عن سداد ديونها

كتب سمير حسنى

نقلت تقارير إعلامية عن وكالة موديز للتصنيف الائتمانى تأكيدها، تخلف روسيا عن سداد ديونها.

كانت شبكة سى إن إن الأمريكية، قالت إن موسكو تخلفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ أكثر من ‏قرن تحديدا فى عام 1918.‏

وفقا للتقرير، تخلفت روسيا عن دفع حوالى 100 مليون دولار فائدة على سندات خلال فترة سماح ‏مدتها 30 يومًا انتهت يوم الأحد، وقال البيت الأبيض إن الأمر يعود للعقوبات الغربية المفروضة على ‏روسيا منذ حرب أوكرانيا.‏

من جانبها، نفت روسيا أنها تخلفت عن سداد ديونها قائلة إن المدفوعات تمت بالدولار واليورو فى 27 ‏مايو وإن الأموال عالقة فى ‏Euroclear‏، وهو مقر للتسويات فى بلجيكا.‏

كان التخلف عن السداد التاريخى متوقعا بعد تجميد نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا، كما جعل ‏الاتحاد الأوروبى من الصعب على موسكو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون فى وقت سابق من هذا الشهر ‏من خلال فرض عقوبات على وديعة التسوية الوطنية الروسية.‏

ومع ذلك، فقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما توقعه الكثيرون حيث فشلت العقوبات إلى حد كبير فى شل ‏الاقتصاد الروسى، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف خزائن البلاد، كما ارتفعت العملة الروسية ‏إلى أعلى مستوى لها فى سبع سنوات مقابل الدولار الأمريكي.‏