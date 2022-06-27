CNN: روسيا تتخلف عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ 1918.. والكرملين ينفى

قالت شبكة سى إن إن الأمريكية، إن موسكو تخلفت عن سداد ديونها الخارجية لأول مرة منذ أكثر من ‏قرن تحديدا فى عام 1918.‏

وفقا للتقرير، تخلفت روسيا عن دفع حوالى 100 مليون دولار فائدة على سندات خلال فترة سماح ‏مدتها 30 يومًا انتهت يوم الأحد، وقال البيت الأبيض إن الأمر يعود للعقوبات الغربية المفروضة على ‏روسيا منذ حرب أوكرانيا.‏

من جانبها نفت روسيا أنها تخلفت عن سداد ديونها قائلة إن المدفوعات تمت بالدولار واليورو فى 27 ‏مايو وإن الأموال عالقة فى ‏Euroclear‏، وهو مقر للتسويات فى بلجيكا.‏

كان التخلف عن السداد التاريخى متوقعا بعد تجميد نصف الاحتياطيات الأجنبية لروسيا، كما جعل ‏الاتحاد الأوروبى من الصعب على موسكو الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون فى وقت سابق من هذا الشهر ‏من خلال فرض عقوبات على وديعة التسوية الوطنية الروسية.‏

ومع ذلك، فقد استغرق الأمر وقتًا أطول مما توقعه الكثيرون حيث فشلت العقوبات إلى حد كبير فى شل ‏الاقتصاد الروسى، حيث أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضعاف خزائن البلاد، كما ارتفعت العملة الروسية ‏إلى أعلى مستوى لها فى سبع سنوات مقابل الدولار الأمريكي.‏

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: "مزاعم التخلف عن السداد غير صحيحة لأن السداد ‏الضرورى بالعملة تم فى وقت مبكر يعود إلى مايو"، وقال إن حقيقة أن الأموال المحولة إلى ‏Euroclear‏ ‏لم يتم تسليمها للمستثمرين "ليست مشكلتنا".‏

أشارت الشبكة الأمريكية إلى أن ‏Euroclear‏ لا تستطيع تسوية أى أوراق مالية مع الأطراف المقابلة ‏الخاضعة للعقوبات.‏

منذ عام 2014، وهى المرة الأخيرة التى فرض فيها الغرب عقوبات على روسيا جمع الكرملين حوالى 640 ‏مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية وحوالى نصف هذه الأموال مجمدة الآن بموجب العقوبات الغربية ‏المفروضة بسبب حرب أوكرانيا.‏