ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن المركز الإعلامي لوزارة الخارجية العراقية، أن "وزير الخارجيّة فؤاد حسين أجرى اتصالَين هاتفيين بنظيريه، الأُردُنيّ أيمن الصفدي والسعودي فيصل بن فرحان، جرى خلالهما استعراض مُجمل التطورات على المستوى الإقليميّ ودور العراق في إتمام مساعيه البنّاءة في تعزيز الحوار وأستمرار التنسيق والتعاون".