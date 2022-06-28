اليوم السابع
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والد نيرة أشرف: حقك رجع وشرفك اتغسل يا بنتي ونامى وارتاحي بعد 8 أيام من الواقعة

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:21 م
والد نيرة أشرف: حقك رجع وشرفك اتغسل يا بنتي ونامى وارتاحي بعد 8 أيام من الواقعة والدة نيرة أشرف
الغربية مصطفى عادل

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أعرب أشرف غريب والد الطالبة نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة، عن فرحته بعد إحالة قاتل نجلته لمفتي الجمهورية، مؤكدا أنه آن الأوان أن يستريح هو وأسرته بعد صدور الحكم الرادع والعاجل ضد القاتل.
 
وأضاف والد الطالبة لـ "اليوم السابع"، أنه سيقيم عزاء كبير لنجلته بعد سماع منطوق الحكم يوم الأربعاء المقبل بالتصديق على إعدام المتهم، وقال والدها: نامي وارتاحي يابنتي حقك رجع لك، وشرفك اتغسل أمام العالم كله، ودلوقت اقدر انام في فرشتي بعد 8 أيام من التعب والمعاناه.
 
وأضاف والدها، أن مرافعة النيابة العامة رفعت راسه هو ونجلته أمام الجميع، وأعادت لها حقها، وقدمت مرافعة تاريخية أمام الجميع أظهرت الحقيقة كاملة.
 
واضاف، أنا مش زعلان، أنا عارف انك في الجنة يابنتي  ونعيمها وربنا جاب لك حقك في الدنيا والاخرة والمتهم ربنا هيعذبه دنيا واخره، مؤكدا أن المتهم سيرتدي البدلة الحمرا وسيعدم وسيبرد ذلك النار التي تحرق قلوبهم، مؤكدا أن زوجته بكت بكاء شديد في الجلسة، مما دفع القاضي لرفع الجلسة حتي تهدأ.
 
وأكد، أن المتهم قتل نجلته في الدنيا وطعن في شرفها، وهي ميته، مشيرا إلى أن الضنى غالي وده أجل بنتي، وده قدرها ومكتوب لها، قائلا لو صبر القاتل على المقتول كان مات لوحده.
 
 

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