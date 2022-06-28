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نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بطريق القاهرة الإسكندرية بطوخ

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:12 ص
نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل بطريق القاهرة الإسكندرية بطوخ جانب من الحريق
القليوبية إبراهيم سالم

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نشب حريق هائل بعدد من الأشجار علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه بنهار فيما دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقي اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، اتجاه بنها.

علي الفور جرى الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وجارى أعمال السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بعدد من الأشجار والنخيل علي طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي بنطاق دائرة مركز شرطة طوخ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


 

الحريق (1)
 

 

الحريق (2)
 

 

 

جانب من الحريق (1)
 

 

 

جانب من الحريق (2)
 

 

 

جانب من الحريق (3)
 

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