نائب محافظ بنى سويف يتابع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

بنى سويف - هانى فتحى

زار الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف "اليوم" مركز ببا، لمتابعة سير الأعمال الجارى تنفيذها بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى إطار تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة، للوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها، لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة، حيث رافقه خلال الزيارة مدحت صلاح رئيس مركز ومدينة ببا وبعض التنفيذيين المعنيين.

تابع نائب محافظ بنى سويف سير العمل فى مشروع المجمع الخدمى بقمبش، ضمن أعمال المشروع القومى لتطوير الريف المصرى ،وسيضم المجمع العديد من الخدمات المختلفة بطريقة حديثة ومميكنة داخل المبنى(مركز تكنولوجى لخدمة المواطنين، مكتب بريد، وحدة للتضامن، مكتب تموين) بهدف توفير الوقت والمجهود للمواطنين المستفيدين من المجمعات الجارى إنشارها بقرى: جزيرة ببا، صفط راشين، طنسا ،هلية ،سدس الأمراء، تحت إشراف الجهاز المركزى للتعمير بوزارة الإسكان.

وتفقد "سلامة" أعمال إنشاء مجمع قمبش الزراعى والذى يضم جمعية زراعية ووحدة بيطرية ومركز إرشاد زراعى، وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمزارعين بمجلس القروى وتوابعه، حيث تتواصل الأعمال بالمجمع الذى يشرف على إنشاؤه جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد ضمن 6 مجمعات يجرى إنشاؤها بالقرى الأم بالمركز.

كما تضمنت الزيارة متابعة مستجدات العمل بمشروع الوحدة الصحية بالقرية " إنشاء جديد" لتحسين مستوى الخدمة المقدمة لأهالى مركز ببا فى القطاع الصحي، وذلك ضمن 23 مشروعاً يجرى تنفيذها فى القطاع وتشمل إنشاء وتطوير ورفع كفاءة الوحدات الصحية والتى يتم تنفيذها طبقا لمعايير التأمين الصحى، بالإضافة إلى تفقد العمل بمشروع مركز تنمية الأسرة والطفولة بقرية قمبش، والذى سيقدم الخدمة للأسر والأطفال وكبار السن وذوى الهمم ويضم حضانة للأطفال وقاعات للتدريب وتنظيم أسرة وغيرها لخدمة الخدمة المقدمة فى هذا الجانب.