اجتماع لمناقشة جهود التعامل مع الشكاوى الواردة للمنظومة الموحدة ببنى سويف

بنى سويف- هانى فتحى

عقد السكرتير اللواء جمال مسعود السكرتير العام بمحافظة بنى سويف ، اجتماعاً بحضور أعضاء اللجنة العليا "التي تم شكلها المحافظ "، لمراجعة الموقف التنفيذي للشكاوى الواردة على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وموقف استجابة الجهات الحكومية للشكاوى التي تم رفعها وتسجيلها على المنظومة، خلال شهر مايو 2022، وتوضيح الإيجابيات والمعوقات خلال تلك الفترة، للعمل على إزالتها ورفع مؤشرات الأداء السنوي للمحافظة في هذا الشأن.

تناول الاجتماع ، موقف تلقي ورصد واستجابة الوحدات المحلية ومديريات الخدمات لشكاوى المواطنين المسجلة على منظومة الشكاوى الحكومية خلال تلك الفترة، علاوة على استعراض مؤشرات الأداء لمنظومة الشكاوى الحكومية " في الفترة من يناير 2022 حتى مايو الماضى وتضمنت الإشارة إلى وصول نسبة التعامل وإنجاز تلك الشكاوى إلى 100 % خلال النصف الأول من العام الحالى.

حيث أكد السكرتير العام على تكليفات المحافظ بضرورة استمرار التعامل مع الشكاوي بسرعة الرد، مدعماً بالصور والمستندات الدالة على إزالة أسباب المشكلة، لتوفير حياة كريمة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، واستمرار معدل الانجاز على هذه الوتيرة، والتأكيد على المسئولين عن منظومة الشكاوى الحكومية بالوحدات المحلية والمديريات الخدمية وكذلك إدارات الديوان العام بسرعة الرد أيضاً على كافة الشكاوى الواردة من المركز التكنولوجي بالديوان العام، وإدارات الديوان العام والموجه إلى الوحدات المحلية والمديريات الخدمية، حتى يتم إخطار المواطن بالرد.

حضر الاجتماع مها حميدة "مدير عام خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة" مقرر للجنة، وأعضاء اللجنة من مسؤولي الوحدات المحلية والمديريات الخدمية والجهات والمصالح الحكومية المعنية ومسؤولي الشكاوى بتلك الجهات.