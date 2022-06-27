المنيا-حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا اليوم، يرافقه السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، وبحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ترعة حافظ الشرقية بمركز ابوقرقاص، والتي تم تنفيذها، ضمن تأهيل وتطوير البنية التحتية للري، بالتعاون مع البرنامج الأوروبي المشترك للتنمية الريفية، وبتكلفة إجمالية قدرها 52 مليون جنيه وذلك لتأهيل طول 27.700 كم من الترع وتطوير 22 مسقى لخدمة زمام حوالي 12 ألف فدان.

جاء ذلك بحضور، المهندس إسماعيل رضوان وكيل وزارة الزراعة، والمهندس عبد الحميد البركاوي وكيل وزارة الري، الدكتور محمد حلمي رئيس مدينة المنيا، واللواء محمد عزت رئيس مركز أبوقرقاص.

أكد المحافظ أن أعمال التطوير تجرى في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لوزارة الموارد المائية والري للارتقاء بمنظومة الري والحفاظ على الموارد المائية والتيسير على المزارعين لري أراضيهم، ولتنفيذ خطة وزارة الري، لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد المحاور الإستراتيجية للخطة القومية للموارد المائية 2037 والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة منه، لافتا أنه يجري العمل حاليا في المشروع القومي لتبطين الترع كثيف العمالة بعدد 38 عملية بأطوال 742.65 كم.

كما تفقد المحافظ والسفير أعمال تنفيذ المسقي المغذي لترعة حافظ ومسقي الحجر بقرية العوام وكذلك أعمال تبطين وتأهيل الترع بقرية الحواصلية الجديدة.

من جانبه، أشاد السفير الإيطالي بالمشروع وأهميته في توفير الوقت والجهد وتنظيم عملية الري وترشيد استهلاك المياه وتنمية وتشجيع الممارسات الزراعية الأفضل وتوفير فرص عمل وزيادة دخل الأسر في القرى.

والتقى المحافظ والسفير بعدد من المزارعين ، حيث أشاد المزارعون بمنظومة إدارة المياه في مصر الجاري تحديثها حالياً، وزيادة سرعة وصول المياه للنهايات وتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، والذي انعكس إيجابا على ترشيد الاستهلاك وتوقيت الري الأمثل مع الحصول على أعلى إنتاجية.



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (1)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (1)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (2)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (3)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (4)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (5)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (6)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (7)



محافظ المنيا والسفير الإيطالي يتفقدان أعمال تطوير وتأهيل ترعة حافظ الشرقية (8)