نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلى يشارك فى الندوة التثقيفية حرمة الدماء

أسيوط- هيثم البدرى

شارك الدكتور محمد عبدالمالك الخطيب نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، في ندوة تثقيفية بعنوان "حرمة الدماء" برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، والتي نظمتها مديرية الأوقاف بأسيوط برئاسة الدكتور عاصم محمود قبيصى وكيل الوزارة بأسيوط، والتي عقدت بمسجد ناصر بأسيوط .

وفى كلمته أكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي أن أحد أهم أدوار المساجد مناقشة القضايا الحياتية الهامة التى تحفظ للناس حياتهم وتآلفهم، كما أن مسألة حرمة الدماء من الأمور الهامة جدا فى الشريعة الإسلامية، ولعل انتشار بعض قضايا الاعتداء على الأخرين خير دليل على خطورة هذه الظاهرة سواء فى صعيد مصر أو باقي محافظات مصر، مشيداً بالدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف المصرية برئاسة معالي الوزير الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، سائلا المولى عز وجل أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان بفضله وكرمه



جانب من ندوة حرمة الدماء (2)



جانب من ندوة حرمة الدماء (3)



جانب من ندوة حرمة الدماء (4)