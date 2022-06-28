اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:28 م
أكرم القصاص
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مياه الاسكندرية: حملة موسعة لإزالة التعديات والمخالفات على شبكات مياه الشرب

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 04:19 م
مياه الاسكندرية: حملة موسعة لإزالة التعديات والمخالفات على شبكات مياه الشرب المهندس أحمد جابر
كتب أحمد حسن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، بإزالة التعديات والمخالفات الواقعة على شبكات مياه الشرب بمنطقة القرية العاشرة بأبيس بمحافظة الإسكندرية، واستخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له،  واستخدامها فى رى الأراضي الزراعية.
 
وأصدر توجيهاته لإدارات المتابعة الميدانية التابعة للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والتفتيش، بالتعاون مع الإدارة العامة للأمن وقطاع المشروعات وقطاع إنتاج وتوزيع المنطقة الغربية والساحل الشمالي والشئون القانونية والقطاع التجاري، بتكثيف الحملات لإزالة التعديات وتحرير محاضر للمخالفين.
 
وأكد المهندس أحمد جابر، أن الشركة لن تتهاون فى التصدى لمثل تلك التعديات وإزالة الوصلات الخلسة، حفاظا على الإستثمارات الضخمة التى تضخها الدولة فى قطاع مياه الشرب، ولضمان وصول المياه لكل المواطنين.
 
وأضاف أن التعدى على شبكات المياه وسرقتها، هو تعدى على حق مواطن آخر، مناشدا بضرورة المواطنين بضرورة إبلاغ الشركة بمثل تلك التعديات لاتخاذ الاجراءات القانونية والفنية حال تلك المخالفات.
 
 

شركات المياه

شركه مياه الاسكندريه

محافظه الاسكندريه

مشروعات المياه

شبكات المياه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة