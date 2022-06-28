مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين فى حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة بالوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 6 آخرين فى حادث تصادم بين أتوبيس مع سيارة ربع نقل بعد كمين الفرافرة بحوالي 10 كيلو متر على طريق الفرافره- الوحات البحرية وعلى الفور تم الدفع ب6 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثث المتوفين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

وكان قد ورد إخطار أمنى إلى اللواء محمود فاروق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد يفيد بوقوع حادث اصطدام بين أتوبيس وسيارة ربع نقل على طريق الفرافرة الواحات البحرية مما أسفر عن مصرع جمال السيد غالى 55 عاما وصفية أحمد محمد 60 عاما وإصابة كل من عصام أحمد محمد 53 عاما والسيد على إبراهيم 52 عاما ونهى إبراهيم محمد 22 عاما وعفاف إبراهيم السيد 20 عاما وخالد حجاج عبدالله 57 عاما ومحمد مصطفى إبراهيم 33 عاما وجميعهم من كفر الشيخ، وتم نقلهم إلى مستشفى الفرافرة المركزى وجثتى المتوفيين إلى مشرحة المستشفى وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق .