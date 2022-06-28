مصرع شاب وإصابة آخر فى حادث انقلاب سيارة بإحدى الترع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد طريق الجلالية دار السلام طريق فرعى بنطاق الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام بمحافظة سوهاج، انقلاب سيارة ملاكى على الطريق نتج عن الحادث إصابة شاب بغيبوبة وكسور متفرقة بالجسم ووفاة آخر أثناء محاولة إسعافه بإستقبال مستشفى دار السلام المركزى.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة دار السلام يفيد بانقلاب سيارة ملاكى على الطريق بدائرة المركز ووجود متوفى ومصاب.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم المزمل نافع رئيس وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بوقوع حادث انقلاب سيارة في إحدى الترع المجاورة لطريق الجلالية دار السلام طريق فرعى نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نتج عن حادث انقلاب السيارة بالترعة إصابة "على . م. ص" 38 سنة بغيبوبة وكسور متفرقة بالجسم ووفاة "محمد . ح . ح" 25 سنة على إثر إصابته بكسر في قاع الجمجمة لم تنجح محاولة إنقاذه باستقبال المستشفى، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم وضع المصاب تحت الرعاية الطبية العاجلة، حيث تم الدفع بقوات إدارة المرور إلى مكان الحادث وتم انتشال السيارة بمعرفة قوات الإنقاذ وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.