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مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:53 م
مستوطنون يقتحمون الأقصى والاحتلال يعتقل 12 فلسطينيًا من الضفة الغربية مستوطنون يقتحمون ساحات الأقصى
كتب: أحمد جمعة

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اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الثلاثاء، باحات الحرم القدسى الشريف بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

 

ونفذ المقتحمون جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته واستمعوا لشروحات حول "هيكلهم" المزعوم، في إطار حملة اقتحامات شبه يومية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في قبلة المسلمين الأولى كما هو الحال في المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، منذ عام 1994 عندما ارتكب المتطرف اليهودي باروخ جولدشتاين مذبحة قتل فيها 29 مسلمًا في فجر أحد أيام شهر رمضان من ذلك العام.

 

من ناحية أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلى 12 مواطنًا فلسطينيًا من مناطق متفرقة من الضفة الغربية.

 

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه تم اعتقال ستة شبان من محافظة جنين الواقعة شمال الضفة، من ضمنهم أسير محرر، فيما تم اعتقال خمسة آخرين من مُحافظة الخليل، فيما اعتقلت من بيت لحم، الواقعة إلى الجنوب من القدس، شابًا من بلدة "الدوحة" الجنوبية.


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