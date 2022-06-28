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مسئول أمنى أردنى لـ"اليوم السابع": لا ضحايا مصريين فى حادث تسرب الغاز

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:28 ص
مسئول أمنى أردنى لـ"اليوم السابع": لا ضحايا مصريين فى حادث تسرب الغاز العقيد عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن
كتب: أحمد جمعة

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أكد العقيد عامر السرطاوي المتحدث باسم مديرية الأمن العام في الأردن لـ"اليوم السابع"، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالات وفاة في صفوف أبناء الجالية المصرية في حادث تسرب غاز سام في ميناء العقبة يوم أمس الإثنين.

وارتفع أعداد الوفيات جراء تسرّب غاز سام من صهريج في أحد موانئ العقبة إلى 13 شخصا وأصيب العشرات بينهم حالتان حرجتان نقلتا إلى عمّان، وفق ما أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول.

حادث كارثي شهدته المملكة الأردنية مساء الأثنين وحتي الساعات الأولي من صباح الثلاثاء ، بعد تسريب غاز سام في ميناء العقبة ، إثر سقوط صهريج كان يتم نقله ، ما أسفر عن 13 حالة وفاة وأكثر من 250 إصابة

وصباح الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة إن الحياة عادت إلى طبيعتها في موانئ العقبة، بعد أقل من 24 ساعة على وقوع كارثة تسرب الغاز في أحد موانئها، أودت بحياة 13 شخصا وإصابة نحو 260 آخرين.

فيما أكدت النيابة العامة الأردنية أن تحركت فور علما بوقوع تسرب غاز سام من صهريج في العقبة حيث توجه اثنين من المدعين العامين منذ اللحظات الأولى إلى المستشفيات التي جرى نقل المصابين والمتوفين إليها وقاموا بالإجراءات القانونية اللازمة.

وأشارت النيابة العامة الأردنية إلى أنه تم تشكيل فريق من الأطباء الشرعيين تحت إشراف النيابة العامة لإجراء الكشف الطبي على جثث المتوفين، والذي بلغ عددهم 13 متوفى، حيث جرى نقل المتوفين إلى عدة مستشفيات لإجراء الكشف الطبي الشرعي عليها لضمان سرعة النتائج وتم تسليم سبعة من الجثامين لذويهم ونقل خمسة جثامين من جنسيات أجنبية إلى عمّان وجثمان إلى إربد موطن أحد المتوفين.

وأضافت النيابة الأردنية "على الفور تحرك المدعي العام إلى مكان وقوع الحادث الاثنين، إلا أنه تعذر الوصول إلى موقع الحادث بسب إجراءات فرضت من السلطات المختصة لتطهير المنطقة، إلا أنه وفور إعادة فتح موقع الحادث تحرك المدعي العام صباح الثلاثاء برفقة فريق من إدارة المختبرات والأدلة الجرمية للكشف وجمع العينات والأدلة في موقع الحادث ومباشرة إجراءات التحقيق ولا زال التحقيق جارياً لمعرفة جميع ملابسات الحادث".


تسرب غاز في الأردن

حادث تسرب غاز في الأردن

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حادث العقبه

ضحايا تسرب غاز في العقبه

اليوم السابع بلس



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