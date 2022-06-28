مرض السكري يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالكبد الدهني.. طرق الوقاية منه

كتبت إيناس البنا

مرض السكري هو حالة مزمنة يمكن أن تؤدي إلى عدد من المضاعفات الصحية، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والعمى.

وفقا لموقع " webmd"، الكبد الدهني هو تراكم الدهون في خلايا الكبد، من الطبيعي وجود بعض الدهون في الكبد ، ولكن إذا كان أكثر من 5 % من وزن الكبد عبارة عن دهون، فهذا يسمى الكبد الدهني.

مرض الكبد الدهني غير الكحولي (NAFLD) هو الشكل الأكثر شيوعًا للكبد الدهني، يمكن أن يتراوح من تراكم الدهون البسيط (تنكس دهني) إلى التهاب الكبد الدهني غير الكحولي (NASH) ، وهو شكل أكثر خطورة من المرض يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد أو فشل الكبد، يمكن أن يحدث التهاب الكبد الدهني غير الكحولي بسبب السمنة أو مرض السكري أو العوامل الوراثية.

الأشخاص المصابون بداء السكري أكثر عرضة للإصابة بالكبد الدهني، وذلك لأن ارتفاع مستويات السكر في الدم يمكن أن يتلف الكبد. أيضًا ، يمكن أن تتسبب مقاومة الأنسولين ، التي توجد بشكل شائع في مرض السكري من النوع 2 ، في تراكم الدهون في الكبد.

علامات التحذير من مرض الكبد الدهني



في معظم الحالات ، لا يرتبط مرض الكبد الدهني بأي أعراض حتى يتطور إلى تليف الكبد أو فشل الكبد، ومع ذلك ، قد يكون ما يلي أدلة على وجود الكبد الدهني.

لديك بطن دهون: إذا قمت بتخزين معظم الدهون حول خصرك ، فقد يكون ذلك علامة على إصابتك بمرض الكبد الدهني.

أنت متعب طوال الوقت: مرض الكبد الدهني يمكن أن يجعلك تشعر بالتعب طوال الوقت.

لديك شهية ضعيفة: إذا كنت لا ترغب في تناول الطعام ، فقد يكون ذلك علامة على أن الكبد غير قادر على معالجة الدهون بشكل صحيح.

لديك ألم في بطنك: غالبًا ما يوجد ألم في الجانب الأيمن العلوي من البطن في مرض الكبد الدهني.

كيف يتم تشخيص مرض الكبد الدهني؟



نظرًا لأن معظم الأشخاص المصابين بمرض الكبد الدهني لا تظهر عليهم أي أعراض على الإطلاق ، يصبح من الضروري إجراء فحوصات الدم أو دراسات التصوير لإجراء التشخيص. الموجات فوق الصوتية للبطن بواسطة أخصائي أشعة ماهر هي أسهل طريقة لتشخيص وجود الدهون في الكبد.

بعض اختبارات الدم (المعروفة باسم اختبارات وظائف الكبد) مفيدة أيضًا في التقاط الكبد الدهني ، خاصةً إذا تقدم إلى مرحلة التهاب الكبد الدهني غير الكحولي نظرًا لأن التشخيص والعلاج المبكر لمرض الكبد الدهني يمكن أن يمنع حدوث مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد أو فشل الكبد ، فمن المهم لجميع مرضى السكري إجراء فحص بالموجات فوق الصوتية للبطن واختبارات وظائف الكبد على فترات منتظمة ، حتى لو لم يفعلوا ذلك لديك أي أعراض.

كيف نمنع مرض الكبد الدهني؟



هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للوقاية من مرض الكبد الدهني:

أولاً ، يجب أن تحافظي على وزن صحي، السمنة عامل خطر رئيسي للإصابة بمرض الكبد الدهني.

ثانيًا ، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا منخفض الدهون والسكر، يساعد اتباع نظام غذائي صحي في الحفاظ على صحة الكبد.

ثالثًا ، يجب تجنب شرب كميات كبيرة من الكحول، فهو مادة سامة يمكن أن تلحق الضرر بالكبد، إذا كنت تشرب الكحوليات، يجب ألا تقتصر على أكثر من مشروب واحد في اليوم.

رابعا: يجب ممارسة الرياضة بانتظام. تساعد التمارين الرياضية في الحفاظ على صحة الكبد عن طريق زيادة تدفق الدم إلى العضو. أخيرًا ، يجب تجنب التعرض للسموم. يمكن للسموم أن تلحق الضرر بالكبد وتؤدي إلى مرض الكبد الدهني.

فيما يلي بعض الاقتراحات الخاصة بالنظام الغذائي لمساعدتك على اتخاذ خيارات صحية:

1. تناول المزيد من الأطعمة الغنية بالألياف



يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بالألياف مثل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات مفيدة لصحتك، تساعد الألياف في إبطاء امتصاص السكر في مجرى الدم ، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر في الدم تحت السيطرة.

2. تناول المزيد من البروتين



أدخل البروتين في كل وجبة. يساعد البروتين على استقرار مستويات السكر في الدم ويمكن أن يساعدك أيضًا على الشعور بالشبع لفترة أطول. تشمل المصادر الجيدة للبروتين اللحوم الخالية من الدهون والدواجن والأسماك والتوفو والفول والعدس

3. الحد من الدهون المشبعة والمتحولة



يمكن أن ترفع هذه الدهون غير الصحية مستويات الكوليسترول لديك وتزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب . اختر قطعًا أقل دهونًا من اللحوم ، واطبخها بالزيوت الصحية مثل الزنجبيل والفول السوداني وزيوت الكانولا بدلاً من الزبدة ، وتناول وجبة خفيفة من المكسرات والبذور بدلاً من الوجبات الخفيفة المصنعة.

4. مكملات النظام الغذائي لصحة الكبد



يمكن أن يساعد استكمال نظامك الغذائي ببعض الفيتامينات والمعادن أيضًا في الحفاظ على صحة الكبد. فيتامين E والسيلينيوم هما عنصران مغذيان لهما أهمية خاصة لصحة الكبد. يمكنك العثور على هذه العناصر الغذائية في شكل مكمل أو في أطعمة مثل المكسرات والبذور والخضروات الورقية.

علاج مرض الكبد الدهني



فقدان الوزن هو المكون الرئيسي لعلاج الكبد الدهني. بالإضافة إلى ذلك ، فإن بعض الأدوية المستخدمة في علاج مرض السكري لها أيضًا آثار مفيدة على الكبد الدهني. سيكون طبيبك قادرًا على إرشادك فيما يتعلق بهذه الأمور.