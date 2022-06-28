محافظ كفر الشيخ: توريد 298 ألفا و107 أطنان و58 كيلو قمح حتى الآن

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إنه تابع سير عملية توريد الأقماح للصوامع والمطاحن المحافظة والبالغ عددها 23 موقعا، إضافة لما يتم توريده لقطاعي جنوب وشمال القاهرة، وصوامع طنطا "مطاحن وسط وغرب الدلتا"، مشيراً إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أنه تم توريد 298 ألفا و107 أطنان و58 كيلو قمح حتى الآن، مؤكداً أن ما تم توريده لصوامع وشون المحافظة 234 ألفا و855 طنا و687 كيلو، وجرى توريد 14 ألفا و666 طنا و425 كيلو لقطاع شمال القاهرة، وألف و36 طنا لصوامع جنوب القاهرة، و6 آلاف و703 طنا و551 كيلو لمطاحن وسط وغرب الدلتا، وما تم توريده للإكثار" تقاوي" 13 ألفا و845 طنا و395 كيلو، ليكون إجمالي ما تم توريده من أقماح 298 ألفا و107 أطنان، و58 كيلو، منهم مناشداً المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعا لحدوث فاقد، مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الاهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.