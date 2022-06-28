محافظ بنى سويف يتفقد أعمال التطوير لخلق محاور مرورية وإعادة توزيع الأسواق

بنى سويف – هانى فتحى

أجرى المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم جولة ميدانية بمركز ومدينة الواسطى، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التطوير، ورفع الكفاءة الجاري تنفيذها لإعادة تنظيم الحركة و خلق محاور مرورية وإعادة توزيع الأسواق العمومية ، للقضاء على نقاط الضعف والتكدس والزحام المروري، وقد رافقه خلال الجولة بلال حبش نائب المحافظ، ومحمد بكري رئيس مركز ومدينة الواسطى، وعدد من التنفيذيين المعنيين بالوحدة المحلية

وتفقد المحافظ الموقع المقترح أسفل كوبري الواسطى العلوى لنقل السوق والباعة الجائلين وإقامة سوق رئيسي يخدم المدينة وقرى المراكز ، ضمن خطة المحافظة لإعادة توزيع الأسواق داخل المدن،والتي يتم تنفيذها من خلال عدة محاور أساسية بهدف إعادة الشكل الحضاري للميادين والشوارع والرئيسية ،وتحقيق انسياب مروري بالمناطق الحيوية،والتيسير على المواطنين والباعة من خلال توفير احتياجاتهم فى أماكن حضارية ومجهزة سواء بالأسواق أو المواقف التي تقدم خدمات حيوية

وتجول المحافظ داخل الموقع الذي تزيد مساحته عن 13 ألف متر تابعة لهيئة الطرق والكباري ، والتي تم تخصيصها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة لإقامة السوق الرئيسي لمدينة الواسطى عليها ،و يتضمن إنشاء باكيات بمساحات متفاوتة وعمل ممرات وطرق داخلية وتزويدها بالمرافق الأساسية،تمهيداً لنقل الباعة من مكان السوق القديم والذي كان يعقد بشارع الطراد ، خاصة بعد تطوير الشارع ورفع كفاءته لإضفاء المظهر الحضاري و الشكل الجمالي بالشارع ،و تم تزويده بالخدمات الأساسية وإعادة تخطيطه ورصفه بطول يزيد كيلومتر ، وجار استكمال أعمال الرصف في 300 متر إضافبة

وقد كلف المحافظ رئيس المدينة بالمتابعة والإشراف على الأعمال الجاري تنفيذها بالسوق ، والذي يمثل انفراجة مهمة في مجال القضاء على الأسواق والسويقات العشوائية ببعض شوارع الواسطى التي تؤثر بالسلب على الحركة المرورية ، والصورة الحضارية للمدينة، وذلك من خلال أماكن حضارية ومجهزة للبائعين بدلا من افتراشهم الأرض وتعديهم بشكل عشوائي على الأرصفة والتي كانت مثار شكاوى عديدة من الأهالي والمواطينن نظرا للزحام والتكدس والضوضاء والتلوث، موجها بالتنسيق مع الغرفة والتجارية والإدارة الهندسية ، لدراسة مدى إمكانية تخصيص جزء من مساحة السوق لإقامة معرض دائم للسلع ، من خلال مراعاة الجوانب الفنية والإنشائية لتتناسب مع نوعية وطبيعة السلع والمعروضات

وتابع المحافظ الأعمال المبدئية الجاري تنفيذها لإنشاء كوبري أعلى مزلقان الفيوم/الواسطى على الطريق الزراعي، بطول 750 م، والذي يجرى العمل حالياً في مرحلته الأولى في اتجاه القادم من الواسطى إلى بني سويف ، حيث استمع المحافظ لعرض موجز عن سير العمل ، وتضمن الإشارة إلى الانتهاء من عمل الخوازيق تمهيداً للبدء في إنشاء الأعمدة والقواعد الخراسانية لجسم الكوبري ، بجانب السير في الأعمال الخاصة بنقل كابلات الضغط المتوسط المار بها مسار الكوبري، وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء ، علاوة على إنشاء طريق خدمة سطحى بعرض 5 متر ، لتسهيل حركة الدخول والخروج من مدينة الواسطى، على أن يتم البدء في المرحلة الثانية من الكوبري في اتجاه القادم من بني سويف إلى الواسطى عقب الانتهاء من المرحلة الأولى

كما تفقد المحافظ الحالة المرورية في المسافة من كوبري مدخل المدينة حتى مطلع ومنزل كوبرى النيل العلوى ، حيث وجه المحافظ رئيس المدينة بالتنسيق مع المرور والهيئة العامة للطرق والكباري لاتخاذ الإجراءات والحلول الفنية ، لعمل فتحات مرورية بالطريق الزراعي في تلك المسافة، حيث أوضح رئيس المدينة أنه " تنفيذاً لتكليفات المحافظ" فقد تم الاتفاق على عمل فتحتين بالطريق على بعد 320 متر من كوبرى النيل، للتيسير على المواطنين في الحركة واختزال الوقت الذي تستغرقه بعض السيارات للدوران من عند مدخل قرية إفوة للعود.