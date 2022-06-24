تركيب مطبات صناعية بشوارع الواسطى فى بنى سويف وتحرير 13 مخالفة تموينية

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى شمال محافظة بنى سويف برئاسة المحاسب محمد بكري أعمال تركيب 90 متر مطبات صناعية مطابقة للمواصفات، بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل، وذلك بمناطق متفرقة وحيوية من المدينة، شملت شوارع أحمد عرابي، وناصر، الابراهيمية، وسعد زغلول، وطريق القاهرة_ أسيوط الزراعي، وتقاطع شارع ناصر مع أحمد عرابي، تقاطع سعد زغلول مع شجرة الدر.



وحسب بيان لمجلس مدينة الواسطى تهدف هذا المطبات للحد من سرعة المركبات، وذلك في إطار استكمال تنفيذ خطة المحافظة لتطوير ورفع كفاءة جميع الطرق والمحاور المرورية، ومداخل ومخارج المحافظة بهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على أي شكل من أشكال الاختناقات، وانتظام حركة المرور.



وفى سياق متصل، حررت نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى بالتعاون مع إدارة التموين، 13 محضراً لمخالفات بالمخابز البلدية، تضمنت نقص وزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات العجين وعدم إعطاء بون للمواطنين .



كما تمكنت الوحدة المحلية بالتنسيق والتعاون مع حماية الأراضي بالإدارة الزراعية من إزالة حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة قيراط من الأرض الزراعية بزمام زاوية المصلوب، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.