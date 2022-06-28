محافظ الوادى الجديد يتفقد نسب تنفيذ مشروعات حياة كريمة بقرى الفرافرة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوي

تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، خلال جولته بمركز الفرافرة على مدار يومين، نسب التنفيذ للمشروعات التى تشملها المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة" بقرى الكفاح وأبو هريرة واللواء صبيح والنهضة، يرافقه كمال إبراهيم رئيس المركز ولفيف من القيادات المعنية.

وتفقد المحافظ مجمعات خدمات المواطنين والمراكز التكنولوجية، ومراكز الشباب ونقطة الإسعاف والوحدة الصحية، مُوجهًا بعرض الموقف التنفيذى للمنشآت التى تم الانتهاء منها للبدء فى أعمال التأثيث والفرش، وإنشاء محطة طاقة شمسية لتغطية المنشآت بالكهرباء، وإعداد مقترح بالهياكل الإدارية للموظفين لتسكين المجمعات الخدمية بجميع قرى المبادرة.

كما عقد المحافظ، اجتماعًا مع رؤساء القرى بمركز الفرافرة، بحضور المسئول عن ملف المحافظة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وكمال إبراهيم رئيس المركز، والقيادات التنفيذية المعنية.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لكافة القطاعات بقرى حياة كريمة ومناقشة المشكلات والصعوبات لتنسيق الجهود وحلها، ووجه المحافظ بسرعة تأثيث نقاط الإسعاف التى تم الانتهاء منها لدخولها الخدمة، ودراسة مقترح تشغيل وصيانة الملاعب الكبيرة ضمن المشروع، وحصر محطات المياه والصرف المتهالكة بالقرى لدخولها ضمن المرحلة القادمة.

من ناحيةٍ أخرى، أكّد المحافظ على استعدادات عيد الأضحى المبارك، والاستمرار فى تنفيذ مبادرات توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مُوجهًا رؤساء القرى بالمرور اليومى على المخابز لضمان جودة الخبز، وحصر الأسواق الأسبوعية بالقرى والأراضى التى تم تخصيصها لإنشاء سوق حضارى متطور، ومراعاة ماكينات الصرف الآلى التابعة للبريد تيسيرًا على المواطنين.