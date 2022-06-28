محافظ الوادى الجديد يستعرض مشروعات حياة كريمة مع رؤساء القرى بالفرافرة

عقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، مساء أمس، اجتماعًا مع رؤساء القرى بمركز الفرافرة، وكمال إبراهيم رئيس المركز، والقيادات التنفيذية المعنية.

وتناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذى لكافة القطاعات بقرى حياة كريمة ومناقشة المشكلات والصعوبات لتنسيق الجهود وحلها، ووجه المحافظ بسرعة تأثيث نقاط الإسعاف التى تم الانتهاء منها لدخولها الخدمة، ودراسة مقترح تشغيل وصيانة الملاعب الكبيرة ضمن المشروع، وحصر محطات المياه والصرف المتهالكة بالقرى لدخولها ضمن المرحلة القادمة.

من ناحيةٍ أخرى أكّد المحافظ على استعدادات عيد الأضحى المبارك، والاستمرار فى تنفيذ مبادرات توفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مُوجهًا رؤساء القرى بالمرور اليومى على المخابز لضمان جودة الخبز، وحصر الأسواق الأسبوعية بالقرى والأراضى التى تم تخصيصها لإنشاء سوق حضارى متطور، ومراعاة ماكينات الصرف الآلى التابعة للبريد تيسيرًا على المواطنين.