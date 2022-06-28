محافظ المنوفية يتابع أعمال الرصف والتطوير بمراكز الشهداء وتلا وقويسنا

المنوفية - محمد فتحى

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على المتابعة الميدانية لكافة المشروعات الخدمية والتنموية الجارى تنفيذها بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ ودفع وتيرة منظومة العمل بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن المنوفى .

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء الأعمال الإنشائية بالسوق الحضاري بالعراقية على مساحة( 200) متر، والمقام على تغطية ترعة منية الواط، وذلك ضمن سبعة أسواق حضارية من المقرر إنشائها بنطاق مركز الشهداء، كما تابع رئيس المدينة أعمال إنشاء الموقف النموذجي بالقرية بمساحة (295) م2 تقريباً، وينقسم الموقف إلى ثلاث حارات، وغرفة لإدارة الموقف، ودورات مياه ليستوعب ( 15 ) سيارة.

ووجه المحافظ خلال جولته بمدينة الشهداء بتوسعة الموقف وإزالة الإشغالات المجاورة للموقف ليسع (30) سيارة.

وفى قويسنا، تابع رئيس الوحدة المحلية اعمال وضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع أحمد بلابل وذلك ضمن خطة الرصف للعام الحالي، وأشار رئيس المدينة إلى متابعته الدورية لأعمال الرصف بنطاق المدينة للانتهاء منها فى التوقيتات الزمنية المحددة تمهيدا للبدء في إجراء المعاينات الميدانية لإدراج عدد من الشوارع ضمن خطة الرصف بالخطة الإستثمارية الجديدة وهم ( بهجة يوسف، سعد زغلول، بورسعيد، تيمور، السوق القديم، ابراهيم خليل، العهد الجديد، عمليه المياه) وذلك ضمن 13 شارع سيتم ادراجهم بخطة الرصف .

كما تابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا أعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع الحرية بتلا، هذا وقد تم تطوير شارع الحرية بالكامل بطول 1 كم من وضع الطبقة الأسفلتية النهائية وتركيب بلدورات وأرصفة جانبية و زرع أعمدة ديكورية حديثة ساهمت في إحداث مظهرا جماليا وحضاريا بالمدينة كونه شارع هام وحيوى لمدينة تلا.

ومن جانبه، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بالنزول الميداني والمتابعة الدورية لكافة أعمال المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة لتذليل العقبات وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان إنهاء الأعمال وفقاً للتوقيتات المقررة وذلك لإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .