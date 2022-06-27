محافظ المنوفية يفتتح كورنيش بركة السبع بعد تطويره ويتفقد أعمال الرصف

المنوفية - محمد فتحى

افتتح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية كورنيش بركة السبع بعد الانتهاء من أعمال تطويره وتجميله كونه يعد متنفساً رئيسياً لأهالى مدينة بركة السبع، فى إطار احتفالات المنوفية بعيدها القومى واستكمالا لمنظومة المتابعات الميدانية، بحضور نائبه محمد موسى، مدير مديرية الطرق، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بركة السبع، حيث تضمنت أعمال التطوير رصف وتوسعة طريق الكورنيش فى الاتجاهين لتحقيق السيولة المرورية بالإضافة إلى إنشاء أرصفة جانبية وجزيرة وسطى وزرع أعمدة ديكورية .

ووجه محافظ المنوفية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال التطوير التى تمت حفاظاً على استمرارية الشكل الحضارى للكورنيش بعد تطويره .

وفى سياق متصل تفقد المحافظ أعمال الرصف ووضع الطبقة الأسفلتية النهائية بشارع محمد منصور بمدينة قويسنا بطول 300 م وبتكلفة مليون جنيه، بنسبة تنفيذ 95 % ، حيث تم الإنتهاء من كافة أعمال التطوير والتى تضمنت إنشاء الأرصفة الجديدة وتركيب بلاعات مياه الأمطار بالإضافة إلى ضبط مناسيب مطابق الصرف الصحى، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز ومدينة قويسنا، ومن المقرر الإنتهاء من كافة أعمال الرصف خلال الأسبوع الحالى، كما تفقد المحافظ أعمال الرصف والتطوير بشارع موسى بلابل بمدينة قويسنا بطول 400م ، بتكلفة مليون و 300 ألف جنيه وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لمركز قويسنا .

ووجه المحافظ القائمين على الأعمال بضرورة تكثيف الجهود حرصاً على سرعة نهو الأعمال وفقاً للجدول الزمنى المحدد .