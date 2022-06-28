محافظ القليوبية يتفقد مشروعات حياة كريمة بقرى شبين القناطر

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتي تستهدف مركز شبين القناطر بإجمالي 9 وحدات محلية و36 قرية و148 عزبة بإجمالي 770 مشروع بتكلفة حوالي 7 مليار جنيه، وذلك لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف علي نسب التنفيذ وتذليل المعوقات وحل المشكلات ميدانيا للانتهاء من كافة المشروعات وتسليمها وفق الجدول الزمني المتفق عليه، تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بتطوير الريف المصري للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق تنمية مستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.



وبدأ المحافظ، الجولة بتفقد مجزر مدينة شبين القناطر، ويقع على مساحة 700 متر مربع وتم رفع كفاءة المجزر بتكلفة 3 مليون جنيه ضمن الخطة الاستثمارية الحالية للمحافظة، ويصل متوسط الذبح بالمجزر من 700 الي 800 ذبيحة فى الشهر ويتضاعف إلى ضعفين في رمضان والأعياد والمواسم.



وخلال التفقد أكد المحافظ، على جاهزية المجزر لاستقبال الأضاحي خلال أيام عيد الأضحى المبارك وتواجد مكثف للأطباء البيطريين داخل المجزر للكشف على الماشية قبل الذبح، ولتنظيم العمل والإشراف على أعمال الذبح.



وتابع المحافظ، خلال جولته اليوم، أعمال إنشاء مستشفى شبين القناطر والتي ستقام علي مساحة 16 ألف متر، والمبني الرئيسي علي مساحة 4500 متر وستصل تكلفة الأعمال الإنشائية الي مليار جنيه ويقوم علي تنفيذها والإشراف عليها الجهاز المركزي للتعمير وتم استلام الموقع بتاريخ 2/2/2022 ومدة تنفيذ المستشفي 18 شهر، حيث تمت أعمال الحفر بالموقع وتم تسليم نسخة من لوحات الموقع العام للاستشاري المكلف من قبل وزارة الإسكان وتم عمل جسات للتربة ودراسة اختبارات التربة ووصلت نسبة التنفيذ حتى الآن الي 15 %.



وخلال الجولة، وجه المحافظ، بدفع الأعمال وزيادة المعدات لتسليم المستشفي وتشغيلها خلال الموعد المتفق عليه مطالبا وكيل وزارة الصحة بدراسة احتياجات المستشفي والبدء في التعاقد علي الأجهزة والمعدات لبدء أعمال الفرش فور انتهاء الأعمال الإنشائية.



كما تفقد الهجان، خلال جولة لمبنى مجلس مدينة شبين القناطر الجديد والمركز التكنولوجي الجاري انشائهم علي مساحة 4000 متر بتكلفة تصل إلي 30 مليون جنيه ووصلت نسبة التنفيذ إلي 95%، حيث وجه المحافظ بسرعة البدء في فرش المركز التكنولوجي بالطابق الأول ومجلس المدينة بالطابق الثاني لبدء تفعيل الخدمة بالمركز وتقديمها بشكل حضاري ومطور للتيسير علي المواطنين.



وفى سياق متصل تابع الهجان، مشروع الصرف الصحي بكفر الشوبك حيث تم الانتهاء من المحطة بنسبة 100% حيث تفقد أعمال شبكات الإنحدار بطول 5 كيلو متر وتم الانتهاء من شبكات الطرد بنسبة 100%، وبلغت القيمة الإجمالية للمشروع 22 مليون جنيه، وشدد المحافظ خلال الجولة بدفع الأعمال وإعادة رصف الطريق بالكامل ورد الشيئ لأصله بعد تسليم المشروع.



وفي قطاع الشباب والرياضة تفقد عدد من مراكز الشباب والملاعب بقرى مركز شبين القناطر حيث تفقد المحافظ أعمال تأهيل مركز شباب كفر الشوبك بنسبة تنفيذ 90% ومركز شباب الشوبك بنسبة تنفيذ 100%، حيث شدد بدفع الاعمال ومراعاة الدقة في التنفيذ ومطابقة المواصفات القياسية مشيرا إلي أهمية مراكز الشباب في جذب الشباب لممارسة الرياضة وخلق جيل واعي ومثقف لاستكمال مسيرة البناء والتنمية للجمهورية الجديدة.



وفي قطاع الأبنية التعليمية، تابع الهجان، الجولة بتفقد مدرسة الشهيد حسن شديد الإعدادية بقرية الشوبك والتي تم الانتهاء منها واعادة تأهيلها وتطويرها لعدد 12 فصل بتكلفة 1.4 مليون جنيه، كما تفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الوحدة الصحية بالشوبك بتكلفة إجمالية تصل الي 3 مليون جنيه علي مساحة 1050 متر ويتكون المبنى من أرضي وطابقين ويتكون الدور الأرضي من عيادات وصيدلية ومعمل والطابق الأول والثاني يحتوي علي سكن الأطباء والإداريين، والمكاتب الإدارية ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال إلي 85 % ومتوقع تسليمها في 30/7 من العام الحالي.



كما تفقد المحافظ، أيضا أعمال إنشاء جديد الوحدة الصحية بكفر الشوبك والتي تقام علي مساحة 700 متر ومكونة من أرضي وطابقين ووصلت نسبة تنفيذ الأعمال الإنشائية الي 25 % وبتكلفة إجمالية تصل الي 40 مليون جنيه.



وتابع الهجان، الجولة بتفقد مجمعات الخدمات الحكومية بقرية المريج ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والمقام على مساحة 700م٢ ويتكون المبني من ثلاثة طوابق بتكلفة مالية تصل إلى 9 مليون جنيه، ويضم "وحدة محلية، مجلس محلى، مكتب بريد، شهر عقارى، سجل مدنى، وحدة تضامن اجتماعى، مركز تكنولوجى، مكتب تموين" ويخدم 55 ألف نسمة، كما يجرى تطوير وتجميل المنطقة المحيطة بالمجمع لإضفاء مظهراً جمالياً وحضارياً وتم الإنتهاء من تلك المجمعات بالكامل بنسبة تنفيذ 100%.



كما تفقد أيضا المجمع الزراعي بقرية المريج والذي تم تنفيذه بنسبة 95% والمقام علي مساحة 400 متر مربع بتكلفة 7 مليون جنيه حيث أكد المحافظ أن هذه المجمعات سوف تُنهى معاناة سكان القرى فى الحصول على الخدمات، والاستفادة من جهود الدولة فى ملف التحول الرقمى والحصول على الخدمة بسهولة ويسر.



وفي قطاع الصرف الصحي تفقد مشروع الصرف الصحي لقرية المريج والذي يبلغ تكلفته 65 مليون جنيه ووصلت نسبة تنفيذه الي 70% حيث تفقد الأعمال الجارية بالمشروع، ووجه بزيادة عدد العمالة والمعدات للانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني له مطالبا بالعمل بالتوازي في بدء عمل الوصلات المنزلية للمواطنين.



وأكد المحافظ على أهمية مبادرة "حياة كريمة" كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين وإحداث تغيير جوهري فى حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة فى ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذى تشهده جميع القطاعات، ورافق المحافظ في الجولة كل من الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة، والمهندسة هالة شندي مدير هيئة الأبنية التعليمية، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، والمهندسة هالة هزاع مدير الجهاز التنفيذي لشركة المياه والصرف الصحي بشبين القناطر، وناصر عبد اللطيف نائب رئيس مدينة شبين القناطر وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.





جانب من الجولة (1)



جانب من الجولة (2)



جانب من الجولة (3)



جانب من الجولة (4)



جانب من الجولة (5)



جانب من جولة المحافظ (1)



جانب من جولة المحافظ (2)



جانب من جولة المحافظ (3)



جانب من جولة المحافظ (4)



جانب من جولة المحافظ (5)



جانب من جولة المحافظ (6)



جولة المحافظ (1)



جولة المحافظ (2)



جولة المحافظ (3)



جولة المحافظ (4)



جولة المحافظ (5)



جولة المحافظ (6)









