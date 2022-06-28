محافظ الفيوم يبحث مع وفد وزارة التضامن تدبير موقع بديل لمركز حماية واستضافة المرأة

الفيوم رباب الجالي

استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، وفد وزارة التضامن الاجتماعي، لبحث آليات تدبير موقع جديد لمركز حماية واستضافة المرأة المعنفة، بديلاً للموقع الحالي بمقر إحدى الجمعيات الأهلية بمنطقة الحادقة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتورة مرفت عبد العظيم عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، و إيمان أحمد زكي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتورة جاكلين ممدوح مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن، والدكتورة رشا فهمي الروبي بالإدارة العامة لشئون المرأة، والمهندس محمد فوزي ممثلاً عن مكتب المستشار الهندسي لمشروعات وزارة التضامن.

أكد محافظ الفيوم حرص المحافظة على تقديم كافة سل الدعم للمرأة، وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً، وحمايتها من كافة أشكال العنف، مشيراً إلى إمكانية استغلال المبنى المخصص كوحدة خدمات صحية تابعة لمديرية الصحة بمدينة الفيوم الجديدة، ولم يتم استغلاله بعد، كمركز جديد لحماية واستضافة المرأة، بوصف مدينة الفيوم الجديدة تمثل مستقبل العمران بالمحافظة، كما يجري إنشاء مباني جديدة لجميع المديريات الخدمية بالمدينة

كما طرح المحافظ إمكانية استغلال طابق أو اثنين بأحد المباني الإدارية التابعة للمحافظة بالقرب من مستشفى التأمين الصحي، كمقر جديد لمركز استضافة المرأة، داعياً وفد وزارة التضامن الاجتماعي إلى معاينة الموقعين المقترحين لاختيار الأنسب منهما وفقاً للاشتراطات والخصائص المطلوبة من الوزارة.

فيما استعرضت مدير عام الإدارة العامة لشئون المرأة بوزارة التضامن، مهام وأهداف مركز حماية واستضافة المرأة، موضحة أنه يستضيف الفتاة أو المرأة التي تعرضت لأي نوع من أنواع العنف الجسدي أو النفسي، وأطفالها من الإناث أو الذكور حتى سن 12 سنة، وكذلك الناجيات من الاتجار بالبشر، والمرأة ذات الإعاقة التي تقدر على خدمة نفسها، مشيرة إلى وجود 10 مراكز لاستضافة المرأة المعنفة تابعة للتضامن الاجتماعي، وتخدم جميع أنحاء الجمهورية، وأنه سيتم خلال أشهر قليلة افتتاح عدد من المراكز الجديدة.



