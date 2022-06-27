محافظ الفيوم يناقش سبل التوسع في تحصين الحيوانات الضالة.. صور

الفيوم رباب الجالي

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، مع مسئولي الصحة، والطب البيطري، وعدد من ممثلي الجمعيات الأهلية، سبل التوسع في تحصين الحيوانات الضالة، وتوفير التطعيمات الخاصة بالعقر والسعار.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والدكتورة هانم أحمد مدير عام الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية بوزارة الصحة، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب البيطري، ورؤساء مجالس المدن، والدكتور شريف غبريال مدير الطب الوقائي والعلاجي بمديرية الصحة، والدكتورة مروة أحمد فؤاد مدير إدارة الأمراض المعدية، والأستاذ محمد ربيع جودة رئيس لجنة البيئة والرفق بالحيوان بالمجلس الوطني للشباب، ومن منسقي المجتمع المدني، ودينا عز الدين، واللواء أشرف عزيز، وهاني سعيد.

خلال الاجتماع، استعرض وكيل وزارة الصحة، مراكز المعقورين على مستوى المحافظة وعددها 9 مراكز، والخدمات التي تقدمها للمترددين عليها، كما استمع المحافظ لجهود الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني في تحصين الحيوانات الضالة.

ووجه محافظ الفيوم بضرورة التشبيك بين جميع الجهات ذات الصلة من التنفيذيين ومنظمات المجتمع المدني، والتعامل باحترافية في إدارة هذا الملف، وتوحيد الجهود المبذولة في التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم الخدمات البيطرية وتحصين الحيوانات الضالة، وكذلك توفير اللقاحات والخدمات العلاجية للمصابين بعقر الحيوانات، مع توسيع نطاق العمل بالمناطق المستهدفة، لضمان الوصول إلى النتائج المرجوة.

ولفت المحافظ إلى أهمية وجود خريطة واضحة المعالم للمناطق التي تم رصد أكبر عدد لحالات عقر الحيوانات الضالة فيها، وتشكيل فرق عمل لمسح هذه المناطق بالكامل، مع تنظيم حملات لطرق الأبواب ونشر رسائل توعوية لأهالي المناطق المستهدفة، بالإجراءات الواجب اتخاذها في حالة عقرهم بواسطة أحد الحيوانات الضالة، وأماكن ومواعيد الحملات المشكلة من مديريتي الصحة والطب البيطري، لتحصين الحيوانات، مع تكثيف الندوات التوعوية لطلاب المدارس والأطفال الأقل من 15 عاماً بوصفهم الأكثر عرضة للإصابة بعقر الحيوانات الضالة.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم مخاطبة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، لزيادة جرعات التطعيم للحيوانات الضالة بالمحافظة، موجهاً وكيل وزارة الصحة، بتزويد مديرية التربية والتعليم بالمطبوعات والفيديوهات التعليمية للطلاب حول كيفية التعامل في حالة التعرض للعقر بواسطة أحد الحيوانات الضالة، مشيراً إلى أنه سيتم عقد اجتماع تنسيقي آخر حول هذا الملف الهام، مع جميع المشاركين بهذا اللقاء، وإضافة ممثلين عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومعهد بحوث صحة الحيوان، ومديريتي التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، وإدارة البيئة



محافظ الفيوم خلال اللقاء (1)