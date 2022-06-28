محافظ الأقصر ومدير الأمن يتابعان إزالة مخالفات بناء بوسط المدينة.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، اليوم الثلاثاء، برفقة اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، أعمال اللجنة المشكلة لتنفيذ أعمال إزالة لعدد من مخالفات البناء، وذلك فى ضوء تكثيف جهود محافظة الأقصر للتصدى لمخالفات البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه تم تنفيذ أعمال إزالة لمخالفة مبانى عبارة عن ثلاثة أدوار رابع وخامس وسادس علوى بشارع عبد الحميد طه سعودى متفرع من شارع كليوباترا بوسط مدينة الأقصر، والصادر لها قرارات إزالة أرقام 66 و68 و69 سنة 2022م باسم المواطن "ع. أ.ع"، وذلك على مساحة 450 متر مسطح للدور بإجمالي 1350 متر مسطح، حيث شارك فى الحملة كل من اللواء علاء الطوخى الحكمدار، واللواء محمود فاروق مساعد مدير أمن الأقصر، ومحمد عبد الفتاح أدم سكرتير عام محافظة الأقصر.

وأكد محافظ الأقصر على التصدى وبكل حزم للبناء المخالف وكافة أشكال التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وذلك لضمان حق الدولة وعدم التعدي على الأملاك العامة، مشيراً إلى أستمرار أعمال لجان المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة لكافة مخالفات البناء والتعدى على أراضى الدولة.

وتضمنت اللجنة المشكلة لتنفيذ أعمال إزالة لعدد من مخالفات البناء كل من اللواء الدكتور على الشرابي رئيس مركز ومدينة الأقصر، والعميد عمر حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر، والمقدم خالد الغول مدير المرافق، والرائد أحمد جادو رئيس مباحث بندر، وأيمن حسين رئيس حى وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، ومحمد شبايك مأمور قسم الأقصر، والنقيب على شيحة والنقيب شاذلى صابر شرطة المرافق.











