اليوم السابع
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الأقصر تبدأ تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربى على طراز عالمى.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 10:09 ص
الأقصر تبدأ تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربى على طراز عالمى.. صور الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي
الأقصر – أحمد مرعى

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بدأت محافظة الأقصر فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش بمدينة القرنة بالبر الغربي، على غرار كورنيش النيل بمدينة الأقصر، وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الإهتمام بالمواطن، وضمن خطة الحكومة للتوسع في إنشاء متنزهات وحدائق، واستمرارا لجهود محافظة الأقصر في خلق متنفسات جديدة وحديثة بطراز عصري، وتهيئة مناطق للنزهة. 

وفى هذا الصدد أعلن المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، خلال جولته بمدينة القرنة لمتابعة تنفيذ المشروع، البدء في إنشاء الكورنيش الجديد، الذي يتماشى مع تاريخ وحضارة الأقصر، حيث سيتم إنشاء الكورنيش وفقاً لأحدث الطرز الحديثة، ليكون ممشي ومزار سياحي عالمي يخدم المواطنين وحركة السياحة ويعد متنفساً لأهالي الأقصر.

ويضيف محافظة الأقصر، أنه يشمل مشروع الكورنيش الجديد، تطوير أماكن رسو العبارات واللنشات السياحية، وسيضم ممشى على غرار ممشي أهل مصر، بطول يصل لنحو 900 متر، وسيضم أيضا متنزهات وحدائق ترفيهية للتريض بمسطح 5 آلاف متر، كما يتضمن المشروع إنشاء ساحات انتظار للسيارات، ومسرح مكشوف ومطاعم وكافتيريات واماكن جلوس وبرجولات خشبية.

وتراعي أعمال إنشاء الكورنيش الجديد، الهوية البصرية للمحافظة، امتزاجاً بالحضارة القديمة، ويوازي كورنيش البر الغربي كورنيش النيل بالبر الشرقي ومعبد الأقصر ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط، وتتفرع منه مسارات لخدمة الحركة السياحية بالبر الغربي، ورافق المحافظ في جولته بمدينة القرنة كل محمد، عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، والمهندس حسني منصور رئيس الجهاز المركزي لتعمير البحر الاحمر، وهي الجهة التي تقوم بتنفيذ المشروع، والعميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والمهندس أسعد مصطفى مدير مشروع إنشاء كورنيش البر الغربي، وحجازي النحاس ومصطفى جبريل نائبا رئيس مدينة القرنة.

الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (1)
الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (1)

 

الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (2)
الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (2)

 

الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (3)
الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (3)

 

الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (4)
الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (4)

 

الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (5)
الأقصر تبدأ تنفيذ فى تنفيذ أكبر مشروع لإنشاء كورنيش البر الغربي (5)

 


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