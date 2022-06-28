محافظ أسوان: لا شكاوى اليوم من امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية لطلاب شعبتى العلمى والأدبى بالثانوية العامة، والذى بدأ من الساعة التاسعة وحتى الحادية عشر صباحاً مر دون أى شكاوى على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة محافظ أسوان لانتظام سير امتحانات الثانوية العامة من خلال غرفة العمليات المركزية بمقر مديرية التربية والتعليم والمربوطة بغرفة العمليات الرئيسية للوزارة فى حضور الدكتور محمد أبو غنيمة السكرتير العام للمحافظة ، وأيضاً عبد الكريم لطفى مدير المديرية.

وأجرى اللواء أشرف عطية مداخلة عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتور رضا حجازى نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين ، واللواء أحمد عبد الفتاح مدير أمن الوزارة طمأنه خلالها على انتظام سير أعمال الامتحانات بالمحافظة وتوفير كافة الإمكانات والإحتياجات اللازمة للجان وإنتظام العمل بها دون أى معوقات ، مع توفير الأجواء والمناخ المناسب لأداء الطلاب للإمتحانات فى سهولة ويسر ، بالإضافة إلى الإستمرار فى تطبيق منظومة التطهير والتعقيم بصفة يومية بها .

وأعطى أشرف عطية توجيهاته بضرورة قيام الوحدات المحلية بتكثيف ومواصلة المرور الميدانى على محيط اللجان والمدارس التى يتم عقد الإمتحانات بها للتأكد من رفع كافة الإشغالات ، والتأكيد على سير الأعمال باللجان دون أى عقبات وتوافر كل وسائل الحماية المدنية مع عدم السماح قطعيا بوجود أي إشغالات أو باعة جائلين في المحيط الخارجي للجان.

كما تابع محافظ أسوان الإجراءات التى إتخذتها مديرية التربية والتلعيم داخل لجان إمتحانات الثانوية العامة وإستراحات المراقبين ، بجانب التنسيق مع الجهات المختلفة للقيام بالمهام المنوطة إليهم طبقاً لبروتوكولات التعاون معها لتقديم كافة الخدمات وأوجه الدعم لـ 7091 طالب وطالبة موزعيين على 443 لجنة فرعية داخل 25 لجنة رئيسية بمختلف مراكز ومدن المحافظة .