مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور

كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بانشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة.

ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هي: الطب البيطري، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب، على أن تتضمن كلية "القانون والانسانيات" كلا من تخصصات: القانون الدولي، والعقود الدولية، والتحكيم الدولي، وتكون الدراسة باللغتين الانجليزية والفرنسية.

وفي إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، فضلاً عن كونها لا تهدف إلى الربح، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية.

ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.























































