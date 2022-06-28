اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 28 يونيو 2022 01:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:11 م
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة بنها الأهلية ومقرها مدينة العبور اجتماع الحكومه
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 118 لسنة 2013 بانشاء جامعة خاصة باسم الجامعة المصرية الصينية، ومقرها محافظة القاهرة.
 
ونص التعديل على إنشاء 5 كليات جديدة بالجامعة، هي: الطب البيطري، والقانون والإنسانيات، والحاسبات ونظم المعلومات، والإعلام والدراسات الأدبية، والفنون والتصميم، وذلك بهدف توفير التخصصات العلمية المتقدمة، وتقليل الاغتراب، على أن تتضمن كلية "القانون والانسانيات" كلا من تخصصات: القانون الدولي، والعقود الدولية، والتحكيم الدولي، وتكون الدراسة باللغتين الانجليزية والفرنسية. 
 
وفي إطار توجه الدولة نحو إنشاء جيل من الجامعات الذكية كنموذج للجامعات المنتجة، التي تعمل وفقاً لأحدث النظم العالمية، فضلاً عن كونها لا تهدف إلى الربح، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإنشاء جامعة بنها الأهلية، ومقرها مدينة العبور، بمحافظة القليوبية.
ونص مشروع القرار على أن تضم الجامعة كليات: الطب البشري، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والهندسة، وتكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، والاقتصاد وإدارة الأعمال، وعلوم الحاسب، ويكون للجامعة إنشاء كليات ومعاهد عليا متخصصة ووحدات بحثية أخرى.
اجتماع مجلس الوزراء (1)
 

 

اجتماع مجلس الوزراء (2)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (3)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (4)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (5)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (6)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (7)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (8)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (9)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (10)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (11)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (12)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (13)
 

 

 

اجتماع مجلس الوزراء (14)
 

 

 


جامعة بنها الاهلية

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

اليوم السابع بلس



الموضوعات المتعلقة

الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة بالدقهلية باسم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:09 م

الحكومة توافق على إنشاء جامعة خاصة جديدة باسم الجامعة المصرية بالعلمين

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:06 م

رئيس الوزراء يهنئ الرئيس والشعب المصرى بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو .. مدبولى:مصر حريصة على التشاور المستمر مع الدول العربية لبحث القضايا المشتركة.. ويكلف 3 وزراء بتوفير احتياطى من السلع الأساسية لمدة 6 أشهر

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 12:05 م

رئيس الوزراء يكلف بالتنسيق المستمر لتوفير احتياطى السلع الأساسية لمدة 6 أشهر.. صور

الثلاثاء، 28 يونيو 2022 11:55 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة