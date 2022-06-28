متحدث الرئاسة: الرئيس السيسى يلتقى سلطان عمان فى قصر العلم العامر بمسقط

كتب سمير حسنى

قال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقي سلطان عمان هيثم بن طارق آل سعيد في قصر العلم العامر بالعاصمة العمانية مسقط.

كان السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، قال إن مواقف سلطنة عمان متزنة وذات حكمة شديدة، ولها مواقف مشرفة مع مصر فى إطار المحطات التاريخية المفصلية، حيث كان للسلطنة موقف شديد فى أوائل الثمانينيات باستمرار العلاقات مع مصر بعد الخلافات التى حدثت بعد اتفاقية السلام.

أضاف بسام راضى، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة صدى البلد، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يزور غدا مملكة البحرين، بعد زيارة اليوم إلى سلطنة عمان، مؤكدا أن الزيارتين ضمن الجولة الخليجية التى تأتى فى إطار العلاقات المصرية العربية، مع الأخوة والأشقاء استكمالا لمجموعة اللقاءات التى قام بها الرئيس السيسى خلال هذا الشهر.