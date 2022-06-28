مبيعات عربية وأجنبية تهبط بمؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات ضعيفة.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.74% ليصل إلى مستوى 9094 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.43% ليصل إلى مستوى 1633 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.77% ليصل إلى مستوى 11149 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.69% ليصل إلى مستوى 3676 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 1719 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.17% ليصل إلى مستوى 2536 نقطة، فيما زاد مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 3692 نقطة.

كما أعلنت إدارة البورصة، تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية لعدد 13 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون جنيه.

أعلنت شركات مجموعة مستشفيات كليوباترا، ابن سينا فارما، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، مصر بني سويف للأسمنت، شراء الأولى 2.155 مليون سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم، والثانية 600 ألف سهم، والثالثة 85 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة التي بحوزة الشركة إلى 2.06%، والرابعة 50 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.78% من أسهم رأس المال، والخامسة 449.9 ألف سهم خزينة ليصل الإجمالي 4.6 مليون سهم.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الإثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات العبوات الطبية، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية 600 ألف سهم، 150 ألف سهم، 142.1 ألف سهم، 82.8 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير 600 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، بنك التعمير والإسكان، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 267 ألف سهم، 505 ألف سهم، 132 ألف سهم، 334.8 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات حديد عز، العبوات الطبية، اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 22 ألف سهم، 300 ألف سهم، 60 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 741 سهم.

وأعلنت الشركة العربية للأسمنت، شراء المساهم صادق أحمد صادق السويدي عدد 6.15 مليون سهم بسعر 3.25 جنيه بقيمة إجمالية 19.987 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.11% إلى 5.73%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج أعمالها عن الفترة الماضية، وحققت شركة سبيد ميديكال، خسائر في قائمة الدخل المجمعة عن الربع الأول من عام 2022 بلغ 38.4 مليون جنيه، جاء ذلك نتيجة خسائر تشغيلية بمبلغ 18.99 مليون جنيه فرق بين الإيرادات والمصروفات نتيجة انخفاض المبيعات وتأثرها بانكسار موجة العدوى لفيروس كورونا وبناء عليه انخفاض الطلب على التحاليل المرتبطة بفيروس كورونا مما أثر على إيرادات الشركة بالسلب وانخفاض سعر بيع PCR عدة مرات خلال الفترة الماضية مما أثر بالسلب على إيرادات الشركة، ورفع الإجراءات الاحترازية في معظم الدول والتي شملت الاستغناء عن تحاليل PCR.

وحققت شركة مطاحن مصر الوسطى، صافي الربح بعد الضريبة خلال الفترة المنتهية في 31 مايو عام 2022 وبلغ 97.2 مليون جنيه مقابل 91.9 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

من جهة أخرى قالت شركة بي إنفستمنتس القابضة، إن شركة بي للاستثمار في الرعاية الصحية-إحدى الشركات التابعة- قامت بإنهاء عملية الاستحواذ على نسبة 51% من إجمالي رأس مال المركز المصري لأطفال الأنابيب، ومن المتوقع ألا تزيد قيمة الصفقة عن 126 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، إن مجلس إدارة الشركة وافق على اعتماد مسودة العقد النهائي الخاص بتطوير أرض مشروع هليوبارك (1695 فدان) مع شركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري بنظام المشاركة في الإيرادات، وسوف يتم توقيع العقد بالأحرف الأولى في غضون الأيام القليلة المقبلة، على أن يتم التوقيع النهائي بعد استكمال الحصول على الموافقات اللازمة.