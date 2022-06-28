مباحثات مصرية – أوروبية حول ملفات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية

كتب: أحمد جمعة

التقى السفير د. بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبى وحلف شمال الأطلنطي والسفير غير المقيم لدى دوقية لوكسمبورج، مع الفريق أول "روبرت بريجير" الرئيس الدائم للجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور ملحق الدفاع ببروكسل، حيث قدم له السفير المصرى التهنئة بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد.

تطرق اللقاء إلى التعاون القائم بين مصر والاتحاد الأوروبى، والذي أصبح يتسم بطابع استراتيجي ويتمتع بالاستقرار، علاوة على ما يشهده من تقدم كبير على كافة الأصعدة السياسية والاستراتيجية والاقتصادية والمالية والعلمية والثقافية، خاصة في ضوء زيارة السيد رئيس الجمهورية لبروكسل في فبراير الماضي ثم زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية للقاهرة يوم 15 يونيو الجاري، وما أعقب ذلك من انعقاد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج مؤخراً.

تبادل السفير المصرى والفريق أول "يريجير" الرؤى حول تداعيات الأزمة الأوكرانية على الاقتصاد العالمى، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي العالمي، وسبل مواجهة هذه التداعيات، وذلك في ظل كون مصر من أكثر دول العالم تأثراً بهذه الأزمة.

هذا، وتناول اللقاء عدد من الملفات الإقليمية والدولية محل اهتمام الجانبين، وفي مقدمتها ملف مكافحة الإرهاب وما حققته مصر من إنجازات كبيرة في هذا الملف، حيث استعرض الدكتور عبد العاطى الجهود المصرية لمواجهة الفكر الإرهابي والمتطرف وعناصر المقاربة المصرية الشاملة لمكافحة الإرهاب بالتركيز على الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية إلى جانب الأبعاد الأمنية، مع الإشارة إلى الرئاسة المصرية الأوروبية المشتركة للمنتدي العالمي لمكافحة الإرهاب. كما تم تناول ملفات مكافحة الهجرة غير الشرعية وما حققته مصر من تقدم كبير في هذا الملف بما يجعلها نموذجاً يحتذي به في المنطقة، فضلاً عن التطرق للأوضاع في منطقتي الساحل والقرن الإفريقي في ظل أهميتهما البالغة بالنسبة للجانبين.

وخلال اللقاء، أعرب الفريق أول "بريجير" عن تقديره للدور المحورى الذي تضطلع به مصر لضمان أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مؤكداً على اهتمام الاتحاد الأوروبى بمزيد من تطوير علاقات التعاون بينه وبين الشركاء في جنوب المتوسط وعلى رأسهم مصر، وذلك في مجالات التدريب وبناء القدرات.