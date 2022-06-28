ماكرون: قصف روسيا لمركز تسوق أوكراني رعب مطلق

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إن قصف روسيا لمركز تسوق أوكراني رعب مطلق، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن ضربة صاروخية استهدفت مركزًا تجاريًا كان يحوى أكثر من ألف مدني بداخله في مدينة "كريمنشوك" بوسط البلاد.

وقال زيلينسكي - عبر حسابه على تطبيق (تليجرام)، بحسب وكالة أنباء (يوكينفورم) الأوكرانية، الاثنين - إن "المركز التجاري (المول) يحترق، ويحاول رجال الإطفاء إخماد الحريق، وعدد الضحايا من المستحيل تخيله."

وشدد على أن هذه المنشأة لا تشكل أي تهديد للجيش الروسي ولا يوجد أي قيمة استراتيجية من قذفة، مضيفًا أن "المواطنين يحاولون أن يعيشوا حياة طبيعية لكن الأمر يغضب المحتلين كثيرًا"، مؤكدًا أنه لم يتم حصر عدد الضحايا حتى الآن.