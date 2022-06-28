مأساة شخص بسبب مراوغة طليقته في تنفيذ رؤية أطفاله ووالده أصيب بجلطة حزنا على أحفاده.. فيديو

كتب إيهاب المهندس

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا مع زوج يتعرض للمراوغة من طليقته أثناء رؤية أطفاله، وأنها لا تحضر أطفاله لتنفيذ قانون الرؤية، إلا مدة أقل من المحددة في عدد الساعات، وأن جد أطفاله أصيب بجلطة ومرض السكر، لأنه لا يرى أحفاده منذ سنوات.

في البداية بقول الأستاذ محمد صبحى، إنه تزوج في سنة 2012، وحصل معه انفصال في سنة 2015، وأنه رفعت دعوى رؤية وبعد حصولي على حكم الرؤية قامت طليقتى بالاستئناف وانا شفت أولادي بعد سنتين تقريبا ومرفوع عليات دعوى علشان اغير مكان الرؤية علشان تعذبني أثناء رؤية أولادى.

وتابع: بعد الانفصال تزوجت، وعايز أتكلم في نقطة انا بعد ما بنفذ الرؤية علشان اشوف أولادى والمفروض تكون في تربية مشتركة، في ظل قانون الرؤية مبشفش أولادي غير ساعتين أو 3 ساعات وأنا مخلف ولد وبنت وممكن طلقتى تجيب الولد معاها ومتجبش البنت أو ممكن تجيب البنت وتجيب الولد اخر 5 دقائق وهى وماشية.

واستكمل: وانا ملتزم في دفع النفقات فهل دينيا وقانونيا انى مشفش أولادي غير ساعتين ولا ساعة ونصف، طيب انا ربنا كرمنى وخلفت بنتين من زوجتى الثانية وعايز أولادى يشوفوا بعض، وكمان فى شحن لأولادى من طليقتى كل ما يقعدوا معايا الأطفال الصغيرة بيتكلموا في الماديات فين الطب النفسى.

واستكمل: نفسى يكون في تعديل في قانون الأحوال الشخصية يسمح بأولادى من طليقتى يشوفوا أولادي من زوجتى الجديدة والمفروض الاخوة يتربوا مع بعض لازم يعرفوا بعض أولادى مبيقعدوش مع جدهم القعيد، والدى في مرض وجاله جلطة ومرض لانه نفسه يشوف أولاد أبنه أنا ما بصليش العيد مع أولادي ولا الجمعة بطالب أن القانون يتعدل.