ليتوانيا تقر قانونا لحظر واردات الغاز الطبيعى من روسيا

وتبنى البرلمان الليتواني اليوم الثلاثاء، التعديلات الخاصة بقانون الغاز الطبيعي بأغلبية 123 صوتا، فيما لم يعترض أحد على القانون، بينما امتنع عضوان عن التصويت، بحسب الموقع الرسمي لهيئة الإذاعة والتليفزيون الليتوانية.



وسوف يحظر التشريع الوصول إلى نظام نقل الغاز في ليتوانيا ومحطة كلايبيدا للغاز الطبيعي المسال بالنسبة للموردين من الدول التي تعتبر ليتوانيا أنها تشكل تهديدا لأمنها القومي، ولن ينطبق الحظر على الموردين الذين ينقلون الغاز عبر ليتوانيا إلى كالينينجراد.



وكان المشغل الخاص بمحطة كلايبيدا للغاز الطبيعي المسال قد توقف في أوائل مارس الماضي عن قبول الشحنات من شركة "نوفاتك" الروسية بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الملياردير الروسي جينادي تيموشينكو.



وفي أبريل الماضي، قطعت ليتوانيا أيضا واردات الغاز الروسي عبر الأنابيب في محاولة للحصول على استقلال كامل عن شركة (غازبروم) وردا على التدخل الروسي في أوكرانيا.



ويواصل الغاز الروسي في الوقت الحالي العبور عبر ليتوانيا إلى كالينينجراد، ولكن في ظل نظام فني مختلف عن المعتاد.



وفي سياق آخر.. أعربت الولايات المتحدة وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا عن قلقها حيال التهديدات الروسية ضد الحلفاء.

جاء ذلك، حسب ما نشرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني، خلال مكالمات هاتفية أجراها وزير الدفاع الأمريكي لويد وستن مع نظرائه من إستونيا كالي لانيت ولاتفيا أرتيس بابريكس وليتوانيا أرفيداس أنوسوسكاس.



وبحث وزراء الدفاع سبل التعاون الدفاعي قبل قمة الناتو المرتقبة يومي 29 و30 يونيو في مدريد، كما تشاوروا بشأن خطط تعزيز الردع والدفاع في الجناح الشرقي لحلف الناتو.