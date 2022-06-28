ليتوانيا: المفوضية الأوروبية تعمل على توضيح مجموعات العقوبات ضد منطقة كالينينجراد

كتب أحمد عرفة

أكد كيستوتيس بودريس، مستشار الرئيس الليتواني إجراء سلطات بلاده مشاورات مع المفوضية الأوروبية حول مسألة المبادئ الأساسية لعبور الشحنات الروسية إلى منطقة كالينينجراد الروسية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال مستشار الرئيس الليتواني، إن المفوضية الأوروبية تعمل على توضيح تطبيق مجموعات العقوبات ضد منطقة كالينينجراد وتجري مشاورات مختلفة، وتقرر اليوم دعم جهود الحكومة الليتوانية لزيادة تنسيق التدابير مع الاتحاد الأوروبي، وكان هناك اتفاق بالإجماع على المبادئ الأساسية والأحكام الرئيسية فيما يتعلق بالعبور إلى كالينينجراد، والتي يجب أن تتبعها ليتوانيا.

وأعرب مستشار الرئيس الليتواني عن ثقته في أنه نتيجة للمشاورات، سيتم تقديم تفسير عام بشأن تطبيق العقوبات ضد روسيا للاتحاد الأوروبي بأكمله، وليس فقط بشأن مسألة العبور عبر ليتوانيا إلى منطقة كالينينجراد، موضحا أن وثيقة المفوضية الأوروبية لن تنص على أي استثناءات.